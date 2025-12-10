पहले ही दिन 53% का फायदा, अब एक्सपर्ट बोले- 200 रुपये पहुंचेगा इस शेयर का दाम

संक्षेप: ब्रोकरेज हाउस चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने शेयर बाजार की नई-नवेली कंपनी मीशो के शेयर खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने मीशो के शेयरों के लिए 200 रुपये का टारगेट दिया है।

बंपर लिस्टिंग के बाद मीशो के शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है। बुधवार को जबरदस्त लिस्टिंग के बाद शेयर बाजार की नई-नवेली कंपनी मीशो को अपनी पहली एनालिस्ट रेटिंग मिली है। घरेलू ब्रोकरेज हाउस चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने मीशो का कवरेज शुरू किया है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने मीशो के शेयरों के लिए 200 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी, मीशो के आईपीओ के इश्यू प्राइस के मुकाबले शेयरों में 80 पर्सेंट का उछाल आ सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मीशो के शेयरों में पहले ही दिन 53% से ज्यादा का फायदा

मीशो (Meesho) के शेयरों ने पहले ही दिन निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दे दिया है। मीशो के शेयर बुधवार को BSE में 45 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ 161.20 रुपये पर लिस्ट हुए। IPO में मीशो के शेयर का दाम 111 रुपये था। लिस्टिंग के बाद मीशो के शेयरों ने दिन के कारोबार के दौरान 177.55 रुपये के उच्चतम स्तर को छुआ और कारोबार के आखिर में 5.58 पर्सेंट की तेजी के साथ 170.20 रुपये पर बंद हुए। 111 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले मीशो के शेयर लिस्टिंग वाले दिन 53 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए। मीशो का मार्केट कैप बुधवार को 76,813 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया।