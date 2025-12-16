13% उछला नई नवेली लिस्टेड कंपनी का शेयर, बाजार में दबाव के बीच जमकर हो रही खरीदारी

संक्षेप: मीशो लिमिटेड के शेयरों में आज 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर आज मंगलवार को बीएसई में 172.45 रुपये के लेवल पर खुला था। लेकिन 13 प्रतिशत से अधिक की उछाल के बाद यह 193.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

Meesho Share performance: शेयर बाजार में भारी बिकवाली के बीच नई नवेली लिस्टेड कंपनी मीशो लिमिटेड के शेयरों में आज 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर आज मंगलवार को बीएसई में 172.45 रुपये के लेवल पर खुला था। लेकिन 13 प्रतिशत से अधिक की उछाल के बाद यह 193.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई भी है। बता दें, आज की तेजी के बाद कंपनी के शेयर अपने इश्यू प्राइस 111 रुपये की तुलना में 70 प्रतिशत से अधिक की उछाल के साथ ट्रेड कर रहे हैं।

53% के प्रीमियम पर हुई थी मीशो की लिस्टिंग शेयर बाजार में मीशो लिमिटेड की लिस्टिंग 10 दिसंबर को हुई थी। कंपनी की लिस्टिंग 53 प्रतिशत के प्रीमियम पर हुई थी। लेकिन उसके अगले दो दिन मीशो लिमिटेड के शेयरों की बिकवाली देखने को मिली। हालांकि, कंपनी कल यानी सोमवार को एक बार फिर से रिकवर करने में सफल रही। सोमवार को मीशो लिमिटेड के शेयरों का भाव 13% से अधिक चढ़ गया।

शुरुआत के 30 मिनट में ही 5 करोड़ शेयरों की खरीद और बिक्री हुई है। जिसकी कुल कीमत 950 करोड़ रुपये के बराबर है। यह कंपनी के 18 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। बता दें, मीशो लिमिटेड का मार्केट कैप 83 हजार करोड़ रुपये से अधिक बना हुआ है।

5000 करोड़ रुपये से अधिक का था आईपीओ मीशो के आईपीओ का साइज 5000 करोड़ रुपये से अधिक का था। कंपनी के आईपीओ 79 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल कैटगरी में इस आईपीओ को 19 गुना सब्सक्राइब किया गया था। क्यूआईबी कैटगरी में आईपीओ को 120 गुना सब्सक्राइब किया गया था।