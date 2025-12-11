नई नवेली लिस्टेड कंपनी का शेयर आज 4% तक चढ़ा, निवेशक गदगद, किस बात से आई तेजी?

संक्षेप: Meesho Share Price: बुधवार को शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनी मीशो के शेयरों में आज फिर से तेजी देखने को मिली है। गुरुवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 4 प्रतिशत की उछाल हासिल करने में सफल रहे हैं। इस तेजी के पीछे की वजह से मीशो की तरफ से किया गया ऐलान है।

Meesho Share Price: बुधवार को शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनी मीशो के शेयरों में आज फिर से तेजी देखने को मिली है। गुरुवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 4 प्रतिशत की उछाल हासिल करने में सफल रहे हैं। इस तेजी के पीछे की वजह से मीशो की तरफ से किया गया ऐलान है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि राइट्स इश्यू के जरिए 2980 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट करेगी। बता दें, मीशो के शेयर बीएसई में आज गुरुवार को 175 रुपये के लेवल पर खुला था। 4 प्रतिशत की उछाल के बाद कंपनी के शेयर 176.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सब्सिडियरी में निवेश करेगी कंपनी मीशो ने 10 दिसंबर को एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि वह 2890 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट अपनी यूनिट मीशो टेक्लोनॉजी प्राइवेट लिमिटेड में करेगी। यह इंवेस्टमेंट 131 करोड़ शेयर को 22.05 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से किया जाएगा। मीशो ने बताया कि इससे शेयरहोल्डिंग में कोई बदलान नहीं आएगा। एमटीपीएल, मीशो की सब्सिडियरी बनी रहेगी।

10 दिसंबर को मीशो की हुई थी लिस्टिंग मीशो ने शेयर बाजार में धमाकेदार अंदाज में डेब्यू किया था। कंपनी की लिस्टिंग 46.4 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है। कंपनी ने ग्रे मार्केट के अनुमान को भी गलत ठहरा दिया था। बता दें, मीशो के आईपीओ का प्राइस बैंड 111 रुपये प्रति शेयर था। आज के इंट्रा-डे हाई 176.75 रुपये को देंखे तो यह इश्यू प्राइस से 59 प्रतिशत अधिक है। वहीं, लिस्टिंग प्राइस 162.50 रुपये की तुलना में आज का इंट्रा-डे हाई 9 प्रतिशत अधिक है। मीशो का मार्केट कैप गुरुवार को दिन में 79000 करोड़ रुपये को पार कर गया था।

मीशो के आईपीओ का साइज 5421.20 करोड़ रुपये का था। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 38.29 करोड़ फ्रेश शेयर जारी किया है। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 10.55 करोड़ शेयर जारी किया है।