Meesho शेयर में जबरदस्त तेजी! 1 दिन में 14% की उछाल; निवेशकों के लिए सही मौका?

meesho share price: मीशो (Meesho) केशेयर में 9 अप्रैल 2026 को 8% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। यह उछाल निवेशकों के बढ़ते भरोसे का संकेत है। हालांकि आगे उतार-चढ़ाव की संभावना बनी रह सकती है।

meesho share price: ई-कॉमर्स सेक्टर में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। हम फ्लिपकार्ट या अमेज़न की नहीं, बल्कि मीशो (Meesho) की बात कर रहे हैं, जिसके शेयर में तेजी देखी जा रही है। 9 अप्रैल 2026 गुरुवार को कंपनी के शेयरों में जोरदार उछाल देखने को मिली, जिसके कारण मीशो (Meesho) का शेयर करीब 14% तक चढ़ गया। इस स्टॉक की सबसे खास बात यह रही कि इस तेजी के साथ भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देखने को मिला, जिसने बाजार में इस मूवमेंट को और मजबूत बना दिया। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेडिंग सेशन के शुरुआती 90 मिनट में ही करीब 3.4 करोड़ शेयरों की खरीदारी और बिकवाली हुई, जो सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। आमतौर पर इस समय तक सिर्फ 26 लाख शेयरों का औसत वॉल्यूम देखा जाता है। इसका मतलब साफ है कि बड़े निवेशक और ट्रेडर्स इस स्टॉक में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिससे कीमत में तेजी आई है।

इश्यू प्राइस से 55% ऊपर उछला शेयर

अगर मौजूदा समय की बात करें तो मीशो (Meesho) का शेयर अपने इश्यू प्राइस ₹111 से करीब 55% ऊपर ट्रेड कर रहा है। यह दिखाता है कि लिस्टिंग के बाद से ही कंपनी ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। दिसंबर 2025 में जब कंपनी ने शेयर बाजार में एंट्री की थी, तब भी इसने शानदार शुरुआत की थी और पहले ही दिन करीब 53% की बढ़त हासिल की थी।

8.46% उछला कंपनी का शेयर

मीशो लिमिटेड (Meesho Ltd) के शेयर में आज (9 अप्रैल 2026) को मजबूत तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर 8.46% उछलकर ₹165.64 पर पहुंच गया। दिनभर की ट्रेडिंग में स्टॉक में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है, जिससे संकेत मिलता है कि निवेशकों का भरोसा कंपनी पर लगातार बढ़ रहा है।

हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम और हालिया तेजी ने इस स्टॉक को बाजार में चर्चा का केंद्र बना दिया है। हालांकि, तेज उछाल के बाद शॉर्ट टर्म में मुनाफावसूली की संभावना भी बनी रह सकती है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है।

तेजी का कारण?

इस तेजी के पीछे एक बड़ा कारण लो फ्री फ्लोट भी माना जा रहा है, यानी बाजार में उपलब्ध शेयरों की संख्या सीमित है, जिससे थोड़ी ज्यादा खरीदारी भी कीमत को तेजी से ऊपर ले जाती है। यही वजह है कि इस स्टॉक में तेजी और गिरावट दोनों ही तेज हो सकती हैं।

सीएनबीसीटीवी18 (cnbctv18) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एनालिस्ट्स की राय भी इस स्टॉक को लेकर मिली-जुली है। कुछ विशेषज्ञ इसे ‘Buy’ रेटिंग दे रहे हैं, जबकि कुछ ‘Hold’ की सलाह दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी में ग्रोथ की संभावनाएं तो हैं, लेकिन जोखिम भी बना हुआ है।