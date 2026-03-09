Hindustan Hindi News
Meesho का शेयर 10% लुढ़का, ₹1499 करोड़ के नोटिस का असर

Mar 09, 2026 11:29 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Meesho Share Falls: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में आज 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस गिरावट के पीछे की वजह कंपनी को मिला 1499.73 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह नोटिस 2023-24 के एसेसमेंट ईयर के लिए भेजा है।

कंपनी का शेयर 52 वीक लो लेवल पर पहुंचा

मीशो के शेयर आज सोमवार को भारी गिरावट के बाद 147.60 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 143.30 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। यह कंपनी का नया 52 वीक लो लेवल है।

कंपनी ने इस नोटिस के जवाब में कहा है कि वो इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके नोटिस पर कानूनी सलाह ली जा रही है। आने वाले समय में जरूरी कदम उठाया जाएगा। जिससे अपने हितों को सुरक्षित रखा जा सकेगा।

1857.30 करोड़ के शेयर हुए ‘फ्री’

इनकम टैक्स नोटिस के अलावा एक और खबर सामने आई है। मीशो के 109.90 मिलियन शेयर जोकि कंपनी की कुल हिस्सेदारी के 2 प्रतिशत के बराबर हैं, अब फ्री हो गए हैं। इन शेयरों का लॉक इन पीरियड आज समाप्त हो रहा है। नुवामा अल्टरनेटिव और क्वांटेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार इन शेयरों की वैल्यू 1857.30 करोड़ रुपये है। बता दें, लॉक इन पीरियड समाप्त होने के बाद अब इन कंपनियों के शेयरों को खरीदा और बेचा जा सकेगा।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा

मीशो शेयर बाजार में संघर्ष ही कर रहा है। इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में इस साल अबतक 20.91 प्रतिशत की गिरावट आई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक लो लेवल 143.20 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 64 हजार करोड़ रुपये का है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी?

मीशो का नेट लॉस सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी को 490.70 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 37.40 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी को 411.40 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

