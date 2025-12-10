Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Meesho Share bumper listing Share listed with over 46 Percent Premium IPO Price 111 rupee
पहले ही दिन निवेशक मालामाल, 111 रुपये का शेयर पहुंच गया 170 रुपये के पार

पहले ही दिन निवेशक मालामाल, 111 रुपये का शेयर पहुंच गया 170 रुपये के पार

संक्षेप:

मीशो के शेयर बुधवार को NSE में 46% से अधिक के फायदे के साथ 162.50 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के ठीक बाद मीशो के शेयर NSE पर 5 पर्सेंट से ज्यादा चढ़कर 172 रुपये पर पहुंच गए हैं।

Dec 10, 2025 10:16 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

मीशो की शेयर बाजार में बंपर शुरुआत हुई है। मीशो के शेयर बुधवार को NSE में 46 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ 162.50 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। वहीं, कंपनी के शेयर BSE में 45 पर्सेंट से अधिक के प्रीमियम के साथ 161.20 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में मीशो के शेयर का दाम 111 रुपये था। मीशो का आईपीओ दांव लगाने के लिए बुधवार 3 दिसंबर को खुला था और यह 5 दिसंबर तक ओपन रहा। मीशो के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 5421.20 करोड़ रुपये तक का था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लिस्टिंग के बाद और चढ़ गए कंपनी के शेयर
जबरदस्त लिस्टिंग के बाद मीशो के शेयरों में और तेजी देखने को मिली है। मीशो के शेयर NSE पर 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 172 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वहीं, BSE पर मीशो के शेयर 6 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 172 रुपये पर पहुंच गए हैं। मीशो का मार्केट कैप 77,600 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।

read moreये भी पढ़ें:
इंडिगो पर लटकी एक और जांच की तलवार, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं मुश्किलें

क्या करती है कंपनी
मीशो (Meesho) की शुरुआत साल 2015 में हुई है। मीशो लिमिटेड एक मल्टी-साइडेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो कि ई-कॉमर्स को रफ्तार दे रहा है। यह कंज्यूमर्स, सेलर्स, लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को कनेक्ट करता है। कंपनी अपने ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस को मीशो ब्रांड नेम के तहत ऑपरेट करती है। कंपनी अफॉर्डेबल प्रॉडक्ट्स की व्यापक रेंज ऑफर करती है।

read moreये भी पढ़ें:
आज खुल रहे हैं 4 कंपनियों के IPO, यहां चेक करें कीमत और GMP

IPO पर लगा 81 गुना से ज्यादा दांव
मीशो के आईपीओ (Meesho IPO) पर टोटल 81.76 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 19.89 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। मीशो के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 39.85 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 123.34 गुना दांव लगा। मीशो के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 135 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को एक लॉट के लिए 14,985 रुपये का निवेश करना पड़ा।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।