पहले ही दिन निवेशक मालामाल, 111 रुपये का शेयर पहुंच गया 170 रुपये के पार

संक्षेप: मीशो के शेयर बुधवार को NSE में 46% से अधिक के फायदे के साथ 162.50 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के ठीक बाद मीशो के शेयर NSE पर 5 पर्सेंट से ज्यादा चढ़कर 172 रुपये पर पहुंच गए हैं।

मीशो की शेयर बाजार में बंपर शुरुआत हुई है। मीशो के शेयर बुधवार को NSE में 46 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ 162.50 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। वहीं, कंपनी के शेयर BSE में 45 पर्सेंट से अधिक के प्रीमियम के साथ 161.20 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में मीशो के शेयर का दाम 111 रुपये था। मीशो का आईपीओ दांव लगाने के लिए बुधवार 3 दिसंबर को खुला था और यह 5 दिसंबर तक ओपन रहा। मीशो के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 5421.20 करोड़ रुपये तक का था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लिस्टिंग के बाद और चढ़ गए कंपनी के शेयर

जबरदस्त लिस्टिंग के बाद मीशो के शेयरों में और तेजी देखने को मिली है। मीशो के शेयर NSE पर 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 172 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वहीं, BSE पर मीशो के शेयर 6 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 172 रुपये पर पहुंच गए हैं। मीशो का मार्केट कैप 77,600 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।

क्या करती है कंपनी

मीशो (Meesho) की शुरुआत साल 2015 में हुई है। मीशो लिमिटेड एक मल्टी-साइडेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो कि ई-कॉमर्स को रफ्तार दे रहा है। यह कंज्यूमर्स, सेलर्स, लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को कनेक्ट करता है। कंपनी अपने ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस को मीशो ब्रांड नेम के तहत ऑपरेट करती है। कंपनी अफॉर्डेबल प्रॉडक्ट्स की व्यापक रेंज ऑफर करती है।