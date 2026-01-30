मीशो, एनटीपीसी, नेस्ले के नतीजे आज, इन 10 शेयरों पर भी होगी बाजार की नजर

Hindustan Hindi News
Stock Watch: आज निवेशकों का ध्यान खींचने और हलचल बढ़ाने वाले कुछ शेयर की बात करें तो मीशो, एनटीपीसी, नेस्ले, बजाज ऑटो, टाटा इन्वेस्टमेंट और पावर ग्रिड कंपनियों के शेयर आज फोकस में रहेंगे क्योंकि इन कंपनियां आज अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित करेंगी।

Jan 30, 2026 08:17 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Stock Watch: आज निवेशकों का ध्यान खींचने और हलचल बढ़ाने वाले कुछ शेयर की बात करें तो मीशो, एनटीपीसी, नेस्ले, बजाज ऑटो, टाटा इन्वेस्टमेंट और पावर ग्रिड कंपनियों के शेयर आज फोकस में रहेंगे क्योंकि इन कंपनियां आज अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित करेंगी। इनके अलावा पेटीएम, आईटीसी, टाटा मोटर्स समेत 10 शेयरों में भी हलचल देखी जा सकती है।

पेटीएम: फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पेटीएम ने गुरुवार को तीसरी तिमाही का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 225 करोड़ रुपये दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 208 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

आईटीसी: एफएमसीजी कंपनी आईटीसी ने दिसंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4,931 करोड़ रुपये दर्ज किया, जो पिछले साल इसी अवधि के 4,935 करोड़ रुपये के लाभ के लगभग बराबर है।

टाटा मोटर्स: टाटा मोटर्स लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 48% की गिरावट दर्ज की है। लाभ घटकर 705 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 1,355 करोड़ रुपये था।

वेदांता: वेदांता ने तीसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। इसका नेट प्रॉफिट साल दर साल 60.1% बढ़कर 5,710 करोड़ रुपये हो गया। राजस्व और ऑपरेटिंग लाभ (EBITDA) में भी 37-37% की तेज वृद्धि दर्ज हुई, जो क्रमशः 23,369 करोड़ रुपये और 6,866 करोड़ रुपये पर पहुंच गए।

स्विगी: कंपनी ने दिसंबर तिमाही में 1,065 करोड़ रुपये का अधिक शुद्ध नुकसान दर्ज किया, जो पिछले साल के 800 करोड़ रुपये के नुकसान से अधिक है। यह तब हुआ है जबकि इसके राजस्व में 54% की तेज वृद्धि हुई और यह 6,148 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

डिक्सन टेक्नोलॉजीज: कंपनी ने तीसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया। इसका नेट प्रॉफिट साल दर साल 68% बढ़कर 287 करोड़ रुपये हो गया, जो अनुमानों से काफी बेहतर है। वहीं, राजस्व 2.1% बढ़कर 10,671 करोड़ रुपये हो गया।

डाबर इंडिया: डाबर इंडिया ने दिसंबर तिमाही में अपना कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट साल दर साल 7% बढ़ाकर 560 करोड़ रुपये कर लिया। पिछले साल इसी तिमाही में यह लाभ 522 करोड़ रुपये था।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL): कंपनी ने तेल इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता संपीड़ित बायो-गैस परियोजना का संयुक्त रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए है।

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL): कंपनी ने पवन हंस को 10 ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर, उनसे संबंधित स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज सप्लाई करने के लिए करार किया है। इस पूरे अनुबंध का मूल्य 1,800 करोड़ रुपये से अधिक है।

