111 रुपये का है शेयर, 47 रुपये पहुंच गया GMP, बंपर लिस्टिंग की जगी उम्मीद

संक्षेप: IPO में मीशो के शेयर का दाम 111 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 47 रुपये के प्रीमियम पर हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें तो मीशो के शेयर 158 रुपये के करीब लिस्ट हो सकते हैं।

मीशो के शेयरों की बंपर लिस्टिंग हो सकती है। इस बात का इशारा कंपनी के शेयरों का मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) कर रहा है। मीशो के शेयर बुधवार 10 दिसंबर को बाजार में लिस्ट होंगे। मीशो के आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी के आईपीओ पर 81 गुना से ज्यादा दांव लगा है। मीशो के शेयर ग्रे मार्केट में 42 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 3 दिसंबर को खुला था और यह 5 दिसंबर तक ओपन रहा।

IPO में 111 रुपये शेयर का दाम, 47 रुपये पहुंच गया GMP

IPO में मीशो के शेयर का दाम 111 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 47 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो मीशो के शेयर 158 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 42 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। मीशो के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होंगे। मीशो (Meesho) के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 5421.20 करोड़ रुपये तक का है।