Meesho IPO: मीशो ने आईपीओ के लिए 105-111 रुपये सेट किया प्राइस, 3 दिसंबर हो रहा ओपन, GMP में उछाल
Meesho IPO Price band: 2025 के सबसे चर्चित आईपीओ में से एक ई-कॉमर्स कंपनी मीशो भी स्टॉक मार्केट में एंट्री के लिए तैयार है। सॉफ्टबैंक के निवेश वाली कंपनी मीशो का आईपीओ 3 दिसंबर को खुलेगा। निवेशकों के पास 5 दिसंबर 2025 यानी शुक्रवार तक दांव लगाने का मौका रहेगा।
Meesho IPO Price band: 2025 के सबसे चर्चित आईपीओ में से एक ई-कॉमर्स कंपनी मीशो भी स्टॉक मार्केट में एंट्री के लिए तैयार है। सॉफ्टबैंक के निवेश वाली कंपनी मीशो का आईपीओ 3 दिसंबर को खुलेगा। निवेशकों के पास 5 दिसंबर 2025 यानी शुक्रवार तक दांव लगाने का मौका रहेगा। यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 2 दिसंबर को ही खुल जाएगा। मीशो के आईपीओ का प्राइस बैंड 105 रुपये से 111 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। मीशो के आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो यह 135 शेयरों का बनाया गया है।
ग्रे मार्केट से भी खुशखबरी
मीशो का आईपीओ ग्रे मार्केट में मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है। कंपनी का आईपीओ ग्रे मार्केट में 33 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मार्केट के अच्छे मूड का फायदा इस चर्चित आईपीओ को मिल सकता है।
क्या है आईपीओ का डीटेल्स
मीशो आईपीओ के जरिए 4250 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी करेगी। कंपनी 10.55 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी। जो निवेशक अपने हिस्से का शेयर आईपीओ के जरिए बेच रहे हैं उसमें एलिवेश कैपिटल, पीक एक्सवी पार्टनर्स, गोल्डन समिट, वाई क्वामबिनेटर और अन्य शामिल हैं। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 18.50 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, पब्लिक के पास 81.50 प्रतिशत हिस्सा है।
मीशो में सबसे बड़ा हिस्सा एलिवेशन कैपिटल है। कंपनी में इस निवेशक की कुल हिस्सेदारी 15.11 प्रतिशत है। वेस्टब्रिज क्रॉसओवर फंड के पास 3.92 प्रतिशत हिस्सा है।
आईपीओ के पैसे का क्या करेगी कंपनी
मीशो आईपीओ से जुटाए 1390 करोड़ रुपये का उपयोग कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए करेगी। 1020 करोड़ रुपये का उपयोग कंपनी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए करेगी। 480 करोड़ रुपये का उपयोग कंपनी मौजूदा कर्मचारियों और नए कर्मचारियों की सैलरी के लिए करेगी।
इस आईपीओ के लिए कोटक महिंद्रा बैंक, जेपी मॉर्गन इंडिया, मॉर्गन स्टेनले इंडिया कंपनी, एक्सिस कैपिटल और सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया को मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया है। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)