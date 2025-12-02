खुल रहा मीशो का IPO, 46% पहुंच गया GMP, एंकर बुक पर 32 गुना से ज्यादा दांव

संक्षेप: मीशो का IPO बुधवार 3 दिसंबर से दांव लगाने के लिए खुल रहा है। IPO में मीशो के शेयर का दाम 111 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 51 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं।

Meesho IPO: मीशो का आईपीओ दांव लगाने के लिए बुधवार 3 दिसंबर से खुल रहा है। मीशो का आईपीओ 5 दिसंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी के शेयर अभी से ग्रे मार्केट में अपना जलवा दिखा रहे हैं। मीशो के शेयर ग्रे मार्केट में 46 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) कंपनी के शेयरों की बाजार में अच्छी लिस्टिंग की तरफ इशारा कर रहा है। मीशो को वैश्विक और घरेलू निवेशकों से तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है, इसकी एंकर बुक 32 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुई है। यह बात मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में कही गई है।

111 रुपये शेयर का दाम, 51 रुपये पहुंच गया GMP

IPO में मीशो के शेयर का दाम 111 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 51 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो मीशो के शेयर 162 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। मीशो के शेयर बुधवार 10 दिसंबर को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में लिस्ट होंगे। मीशो के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार 8 अगस्त को फाइनल हो सकता है।