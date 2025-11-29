अगले हफ्ते खुल रहा Meesho का IPO, अभी से 33% के पार पहुंच गया GMP

संक्षेप: मीशो का आईपीओ दांव लगाने के लिए 3 दिसंबर से खुल रहा है। IPO में मीशो के शेयर का दाम 111 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी से 37.50 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं।

Meesho IPO: अगर आप आईपीओ में दांव लगाने का इंतजार कर रहे हैं तो अगले हफ्ते मीशो का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। मीशो का आईपीओ दांव लगाने के लिए बुधवार 3 दिसंब से खुल रहा है और यह 5 दिसंबर तक ओपन रहेगा। मीशो के शेयर अभी से ग्रे मार्केट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। मीशो के शेयर ग्रे मार्केट में 33 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे।

आईपीओ में 111 रुपये शेयर का दाम, 37 रुपये के ऊपर पहुंच गया GMP

IPO में मीशो के शेयर का दाम 111 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी से 37.50 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो मीशो के शेयर 148 रुपये के ऊपर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। मीशो के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 8 दिसंबर 2025 को फाइनल हो सकता है। वहीं, कंपनी के शेयर बुधवार 10 दिसंबर को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। मीशो के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 5421.20 करोड़ रुपये तक का है।