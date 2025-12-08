Meesho IPO: अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें? ग्रे मार्केट में क्या चल रहा भाव

संक्षेप: Meesho IPO: मीशो के शेयर ग्रे मार्केट में प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। 6 दिसंबर की सुबह, मीशो आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 46.5 रुपये था। शेयर अलॉटमेंट सोमवार, 8 दिसंबर को अंतिम होने की उम्मीद है।

Dec 08, 2025 09:22 am IST

मीशो आईपीओ अलॉटमेंट: ई-कॉमर्स कंपनी मीशो के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इस बुक बिल्ड इश्यू, जिसमें 4,250 करोड़ रुपये जुटाने के लिए लगभग 38.29 करोड़ शेयरों के नए इश्यू और 10.55 करोड़ शेयरों की ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल थी, को कुल मिलाकर 79 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

प्रति शेयर 105 से 111 रुपये के मूल्य बैंड वाले इस 5,421.20 करोड़ रुपये के आईपीओ की सदस्यता बुधवार, 3 दिसंबर को खुली और शुक्रवार, 5 दिसंबर को समाप्त हुई।

शेयर अलॉटमेंट सोमवार, 8 दिसंबर को अंतिम होने की उम्मीद है, जिसके बाद सफल बोलीदाताओं के डीमैट खातों में मंगलवार, 9 दिसंबर को शेयर जमा किए जाएंगे। मीशो के शेयरों के बुधवार, 10 दिसंबर को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होने की उम्मीद है।

आज मीशो आईपीओ का जीएमपी सूत्रों के अनुसार, मीशो के शेयर ग्रे मार्केट में प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। 6 दिसंबर की सुबह, मीशो आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) 46.5 रुपये था।

इश्यू के ऊपरी मूल्य बैंड 111 रुपये के साथ, मीशो शेयरों के 157.5 रुपये पर, यानी इश्यू मूल्य से लगभग 42% प्रीमियम पर डेब्यू करने की उम्मीद है।

मीशो आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्थिति एक्सचेंज डेटा के अनुसार, मीशो आईपीओ को कुल मिलाकर 79.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जिसमें पेश किए गए 27,79,38,446 शेयरों के मुकाबले 21,96,67,00,770 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं।

योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए आरक्षित हिस्से की बुकिंग 120.18 गुना हुई, जिसमें इस हिस्से के लिए पेश किए गए 15,03,69,511 शेयरों के मुकाबले 18,07,17,42,600 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं।

गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) ने 38.16 गुना सब्सक्रिप्शन किया, उनके लिए पेश किए गए 7,65,41,361 शेयरों की तुलना में 2,92,11,08,400 शेयरों के लिए बोली लगाई।

खुदरा निवेशकों के हिस्से की बुकिंग 19.08 गुना हुई, क्योंकि उन्होंने पेश किए गए 5,10,27,574 शेयरों की तुलना में 97,38,49,770 शेयरों के लिए बोली लगाई।

मीशो आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति ऑनलाइन कैसे देखें? मीशो आईपीओ में दांव लगाने वाले निवेशक रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर ऑनलाइन शेयर अलॉटमेंट स्थिति देख सकते हैं। वे बीएसई और एनएसई की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी शेयर अलॉटमेंट स्थिति देख सकते हैं।

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस बुक बिल्ड इश्यू का आधिकारिक रजिस्ट्रार था।

रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर मीशो आईपीओ शेयर अलॉटमेंट स्थिति कैसे देखें?

शेयर अलॉटमेंट स्थितिदेखने के लिए इन स्टेपों का पालन किया जा सकता है:

स्टेप 1: इस सीधे वेबलिंक से रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाएं

स्टेप 2:"आईपीओ चुनें" ड्रॉपडाउन से 'मीशो आईपीओ' चुनें

स्टेप 3:'आवेदन संख्या, डीमैट खाता या पैन' में से कोई एक चुनें और विवरण भरें

स्टेप 4:'सबमिट' बटन दबाएं।

आपकी मीशो आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति आपके कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल फोन पर दिखाई देगी।

बीएसई पर मीशो आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति कैसे देखें? स्टेप 1:बीएसई लिंक — bseindia.com/investors/appli_check.aspx; पर लॉग इन करें;

स्टेप 2:इश्यू प्रकार विकल्प में 'इक्विटी' चुनें;

स्टेप 3:'मीशो आईपीओ' चुनें;

स्टेप 4:दिए गए स्थान में आवेदन संख्या या पैन कार्ड का विवरण भरें;

स्टेप 5:'मैं रोबोट नहीं हूं' पर क्लिक करें और

स्टेप 6:'खोज' विकल्प पर क्लिक करें।

आपकी मीशो आईपीओ अलॉटमेंट स्थिति आपके कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल फोन पर दिखाई देगी।

एनएसई पर मीशो आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस कैसे देखें? स्टेप 1:निम्नलिखित लिंक का उपयोग करके एनएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://www.nseindia.com/products/dynaContent/equities/ipos/ipo_login.jsp

स्टेप 2:"इक्विटी और एसएमई आईपीओ बिड विवरण" चुनें;

स्टेप 3:"प्रतीक चुनें" ड्रॉपडाउन से मीशो चुनें;

स्टेप 4:अपना पैन और आवेदन संख्या दर्ज करें