Meesho IPO को सेबी की हरी झंडी, ‘मालिक’ भी बेच रहे हैं शेयर, जानें क्या हो सकता है साइज

Meesho IPO: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो ने आईपीओ के लिए सेबी के पास आवेदन किया था। कंपनी को मार्केट रेगुलेटर की तरफ से आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है। इस अप्रूवल के साथ ही मीशो उन न्यूज एज कंपनियों के कतार में शामिल हो गई है जो इश्यू के जरिए फंड्स जुटाने की जा रहे हैं।

क्या होगा साइज? मीशो फ्रेश इश्यू के जरिए 4250 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। वहीं, ऑफर फार सेल के के जरिए 250 से 300 मिलियन डॉलर (2200 से 2600 करोड़ रुपये) जुटाने की कोशिश में कंपनी है। दोनों को मिला दें तो आईपीओ का साइज 6500 करोड़ रुपये से 7000 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। बता दें, टेक में हो रहे खर्चो, ब्रांड बिल्डिंग और जनरल कॉरपोरेट आवश्यकताओं के लिए करेगी।

अभी कंपनी को बुक बिल्डिंग प्रोसेस से गुजरना होगा। जिसमें 30 से 45 दिन लगेंगे। उसके बाद भी आईपीओ आएगा। बता दें, अधिकतर कंपनियां 10 प्रतिशत तक हिस्सा आईपीओ के जरिए बेचती हैं। जिसके आधार पर मीशो का वैल्यूएशन 7 से 8 बिलियन डॉलर आंका जा रहा है। जोकि कंपनी के शुरुआती वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर से थोड़ा कम का है।

कौन-कौन बेच रहा है आईपीओ में शेयर ऑफर फार सेल के जरिए Peak XV Partners, Elevation Capital, Venture Highway, Y Combinator मीशो में अपनी हिस्सेदारी बेचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर विदित और संजीव बरनवाल भी ऑफर फार सेल के जरिए अपनी हिस्सेदारी घटाएंगे।

मीशो की आर्थिक स्थिति कैसी? कंपनी अब भी घाटे से जूझ रही है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का कुल रेवन्यू 7615 करोड़ रुपये रहा है। जबकि इस दौरान मीशो का घाटा 305 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का घाटा 3941 करोड़ रुपये रहा।