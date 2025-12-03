Hindustan Hindi News
पहले ही दिन फुल हुआ यह IPO, 40% के पार पहुंचा GMP, लिस्टिंग पर बंपर मुनाफे का इशारा

पहले ही दिन फुल हुआ यह IPO, 40% के पार पहुंचा GMP, लिस्टिंग पर बंपर मुनाफे का इशारा

संक्षेप:

मीशो का आईपीओ पहले ही दिन फुल हो गया है। IPO में मीशो के शेयर का दाम 111 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 45 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं।

Wed, 3 Dec 2025 11:13 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
मीशो का आईपीओ पहले ही दिन फुल हो गया है। कंपनी के आईपीओ को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सब्सक्रिप्शन के पहले दिन मीशो के आईपीओ पर 2 गुना से ज्यादा दांव लग गया है। कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए शुक्रवार 5 दिसंबर तक खुला हुआ है। मीशो के शेयर ग्रे मार्केट में भी अपना जलवा दिखा रहे हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 40 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। मीशो के आईपीओ का टोटल साइज 5421.20 करोड़ रुपये तक का है।

111 रुपये शेयर का दाम, 45 रुपये पहुंच गया ग्रे मार्केट प्रीमियम
आईपीओ में मीशो के शेयर का दाम 111 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में मीशो के शेयर 45 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें तो मीशो के शेयर 156 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन इनवेस्टर्स को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 40 पर्सेंट से अधिक के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। मीशो के शेयर बुधवार 10 अगस्त को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट हो सकते हैं। आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 8 दिसंबर को फाइनल हो सकता है।

पहले ही दिन 2.46 गुना सब्सक्राइब हुआ IPO
मीशो का आईपीओ (Meesho IPO) पहले ही दिन 2.46 गुना सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 4.13 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। मीशो के आईपीओ में गैर-संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 1.90 गुना दांव लगा है। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 2.18 गुना सब्सक्राइब हुआ है। मीशो के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की एक लॉट में 135 रुपये हैं। यानी, आम निवेशकों को एक लॉट के लिए 14,985 रुपये का निवेश करना होगा।

