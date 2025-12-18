मल्टीबैगर हुआ मीशो, IPO प्राइस से 110% ऊपर पहुंचा, शानदार रैली के बाद विशेषज्ञों की चेतावनी

संक्षेप: Multibagger Meesho: मीशो का शेयर मल्टीबैगर बन गया है। गुरुवार, 18 दिसंबर को लगातार चौथे सेशन में इसने अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 233.60 रुपये को छुआ। अब शेयर इंट्राडे हाई से करीब 10% तक गिर गए, जिससे ट्रेडिंग शुरू होने के बाद से हुई सारी बढ़त खत्म हो गई।

हाल ही में लिस्ट हुई ई-कॉमर्स कंपनी मीशो का शेयर मल्टीबैगर बन गया है। गुरुवार, 18 दिसंबर को लगातार चौथे सेशन में इसने अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 233.60 रुपये को छुआ। अब यह अपने आईपीओ प्राइस 111 रुपये से 110% ऊपर पहुंच गया। आज के इंट्रा-डे कारोबार में बीएसई पर शेयर 8% उछलकर दिन के हाई 233.80 रुपये पर पहुंच गया। हालांकि, बाद में यह करीब 3 पर्सेंट नीचे आ गया और 210 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। यानी मीशो लिमिटेड के शेयर इंट्राडे हाई से करीब 10% तक गिर गए, जिससे ट्रेडिंग शुरू होने के बाद से हुई सारी बढ़त खत्म हो गई। बता दें इस गिरावट से पहले पिछले तीन ट्रेडिंग सत्रों में मीशो के शेयर की कीमत में क्रमशः 20%, 5.6% और 3.4% की बढ़ोतरी हुई।

एनॉलिस्ट और विशेषज्ञों की राय मीशो की शानदार पोस्ट-लिस्टिंग रैली तब आई जब ग्लोबल ब्रोकरेज यूबीएस ने शेयर को 'खरीदें' रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की और 220 रुपये का टार्गेट दिया। इससे कंपनी के पिछले हफ्ते हुए शानदार बाजार पदार्पण को नई गति मिली।

मीशोने पिछले हफ्ते शानदार डेब्यू किया था। यह 111 रुपये के इश्यू मूल्य से 46% प्रीमियम पर कारोबार शुरू हुआ। एनएसई पर, शेयर 162.50 रुपये पर खुला, जो 46.40% का उछाल था, और बाद में यह 55.58% बढ़कर 172.70 रुपये पर पहुंच गया। बीएसई पर, यह 161.20 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो 45.22% की बढ़त दर्शाता है, और इसने वर्ष 2025 के सबसे मजबूत डेब्यू में से एक की नींव रखी।

अभी भी खरीदें, लेकिन सतर्कता जरूरी तेज रैली के बावजूद, इन्वेस्ट के बिजनेस हेड हर्षल दासानी ने चेतावनी दी है कि मीशो की रैली ने ध्यान लिस्टिंग के उत्साह से हटाकर गहन मूल्यांकन बहस पर केंद्रित कर दिया है।

उन्होंने कहा कि आईपीओ मूल्य 111 रुपये से लगभग दोगुना होने के बाद, शेयर अब 220 रुपये के नजदीक कारोबार कर रहा है, जो संयोग से एक प्रमुख ब्रोकरेज द्वारा निर्धारित लक्ष्य से भी मेल खाता है। यह इस ओर इशारा करता है कि तत्कालिक आशावाद का बड़ा हिस्सा पहले ही कीमत में शामिल हो चुका होगा।

दासानी ने कहा कि मीशो भारत की वैल्यू-ड्रिवन खपत की कहानी पर एक अलग दांव है, जिसकी टियर-2 और टियर-3 बाजारों में गहरी पैठ है और एक एसेट-लाइट संरचना परिचालन क्षमता को सक्षम बनाती है। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि कंपनी अभी भी लगातार प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ रही है और आज का निवेशक विश्वास शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बजाय लॉन्ग टर्म अवसर को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान मूल्यांकन में गलती के लिए सीमित गुंजाइश है। ऊंचे स्तर को बनाए रखने के लिए यूनिट इकोनॉमिक्स, परिचालन लाभ और प्रतिस्पर्धी तीव्रता प्रबंधन पर ठोस प्रगति की आवश्यकता होगी।

उन्होंने यह भी बताया कि स्थापित लिस्टेड टेक प्लेटफॉर्म के विपरीत, मीशो को अब अपने बाजार मूल्यांकन को सही ठहराने के लिए त्रैमासिक अनुशासन और पारदर्शिता प्रदर्शित करनी होगी। उनके अनुसार, शेयर वर्तमान स्तरों के आसपास "उचित मूल्य" पर प्रतीत होता है न कि काफी कम मूल्य पर। 220 रुपये का ब्रोकरेज लक्ष्य सतर्क आशावाद का प्रतिनिधित्व करता है।

वहीं, चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के शोध प्रमुख उत्सव वर्मा ने मंगलवार को कहा कि मीशो के लिए उनका आधार मामले का टार्गेट प्राइस 200 रुपये है, जो वर्तमान स्तरों से सीमित बढ़त का संकेत देता है, जबकि 234 रुपये का बुल-केस वैल्यूएशन मुनाफे की राह पर मुद्रीकरण, परिचालन लाभ और निष्पादन में अपेक्षा से अधिक मजबूत सुधार को दर्शाता है।

यूबीएस का आशावादी दृष्टिकोण यूबीएस ने मीशो की एसेट-लाइट परिचालन मॉडल, तेजी से बढ़ते उपयोगकर्ता आधार और बेहतर हो रहे वित्तीय मापदंडों को अपने आशावादी रुख के कारणों के रूप में रेखांकित किया।

ब्रोकरेज ने कहा कि वह मानती है कि मीशो की एसेट-लाइट, नकारात्मक कार्यशील पूंजी वाला व्यवसाय मॉडल इसे स्थायी लाभप्रदता के लिए अच्छी तरह से स्थिति में रखता है, जिसे FY30 तक 30% NMV CAGR, बढ़ती यूजर एंगेजमेंट और विस्तारित ऑर्डर आवृत्ति द्वारा समर्थित किया जाएगा।

यूबीएस को उम्मीद है कि पैमाने और अनुशासित लागत नियंत्रण के चलते योगदान मार्जिन बढ़कर 6.8% हो जाएगा और समायोजित EBITDA मार्जिन FY30 तक NMV का 3.2% हो जाएगा।

मीशो के 5,421 करोड़ रुपये के आईपीओ को 79.02 गुना सब्सक्राइब किया गया था, जो असाधारण निवेशक उत्साह को दर्शाता है। 105-111 रुपये के मूल्य बैंड वाले इस इश्यू में 4,250 करोड़ रुपये का नया और 1,171 करोड़ रुपये के ऊपरी बैंड पर 10.55 करोड़ शेयरों की ओएफएस शामिल थी।