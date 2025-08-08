खुलते ही इस सस्ते IPO पर टूट पड़े निवेशक, 4 गुना से अधिक भरा, ग्रे मार्केट दिखा रहा 34% का फायदा

आज यानी 8 अगस्त को प्राइमरी मार्केट में तीन कंपनियों का आईपीओ खुला है। इन तीन कंपनियों में मेडीस्टेप हेल्थकेयर आईपीओ (Medistep Healthcare IPO) की हैवी डिमांड है। खुलते ही यह एसएमई आईपीओ पूरी तरह से भर गया है।

आज यानी 8 अगस्त को प्राइमरी मार्केट में तीन कंपनियों का आईपीओ खुला है। इन तीन कंपनियों में मेडीस्टेप हेल्थकेयर आईपीओ (Medistep Healthcare IPO) की हैवी डिमांड है। खुलते ही यह एसएमई आईपीओ पूरी तरह से भर गया है। कंपनी के आईपीओ का साइज 16.10 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 37.44 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी।

दोपहर 12.45 मिनट तक के डाटा के अनुसार इस आईपीओ को अबतक 4 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया जा चुका है। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को सबसे अधिक 6.92 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं, एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 1.34 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। हालांकि, क्यूआईबी में अभी तक कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई है।

12 अगस्त तक खुला रहेगा आईपीओ मेडीस्टेप हेल्थकेयर आईपीओ निवेशकों के लिए 12 अगस्त तक खुला रहेगा। शेयरों का अलॉटमेंट 13 अगस्त 2025 को प्रस्तावित है। वहीं, एनएसई एसएमई में कंपनी की लिस्टिंग 18 अगस्त 2025 को प्रस्तावित है।

43 रुपये है प्राइस बैंड मेडीस्टेप हेल्थकेयर आईपीओ का प्राइस बैंड 43 रुपये है। कंपनी ने 3000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। रिटेल निवेशकों को एक साथ 2 लॉट पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से एक रिटेल निवेशक को कम से कम 2,58,000 रुपये का निवेश करना होगा।

ग्रे मार्केट दिखा रहा है 34% का फायदा इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 15 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है। अभी आज का जीएमपी 34 प्रतिशत से अधिक के फायदे का संकेत दे रहा है। हालांकि, ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति पहले से कमजोर हुई है। बता दें, कंपनी के आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 17 रुपये रहा है।

Fast Track Finsec Pvt Ltd को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है।