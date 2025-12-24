Hindustan Hindi News
जल्द सस्ती हो सकती हैं दवाइयां, 70% एपीआई चीन से आयात करता है भारत

भारत में दवाओं की कीमतों में कमी आने की संभावना है, क्योंकि चीन से आयात किए जाने वाले एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) की कीमतों में 35-40% की गिरावट आई है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है, लेकिन कीमतों में कमी तुरंत नहीं होगी।

Dec 24, 2025 05:59 am ISTDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
देश में आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। आने वाले समय में दवाइयों की कीमतों में कमी आ सकती है। दवा उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, यानी एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स की कीमतों में हाल के महीनों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर दवाओं की कीमतों पर पड़ सकता है।

भारत में फार्मा इंडस्ट्रीज का एक बड़ा हिस्सा चीन से आयात किए जाने वाले एपीआई पर निर्भर है। अनुमान के अनुसार, भारत अपनी लगभग 70 प्रतिशत एपीआई की जरूरतें चीन से पूरी करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान इस कच्चे माल की कीमतें काफी बढ़ गई थीं, जिससे दवाइयां महंगी हो गई थीं। हालांकि अब स्थिति बदलती नजर आ रही है।

खबरों के मुताबिक, चीन में एपीआई की कीमतों में 35 से 40 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। उदाहरण के तौर पर, पैरासिटामोल का एपीआई, जो महामारी के समय करीब 900 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था, अब घटकर लगभग 250 रुपये प्रति किलो हो गया है। इसी तरह, एमोक्सिसिलिन और क्लैवुलानेट जैसे एंटीबायोटिक दवाओं के कच्चे माल की कीमतों में भी काफी कमी आई है।

जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता से हो रहा घाटा

फार्मा इंडस्ट्रीज के जानकारों का कहना है कि चीन में कोविड के बाद जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता विकसित हो गई थी, जिसके चलते अब एपीआई की सप्लाई अधिक और मांग कम हो गई है। इसी वजह से कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। यदि यह स्थिति बनी रहती है, तो भारतीय दवा कंपनियों की उत्पादन लागत घटेगी और इसका फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है।

हालांकि, विशेषज्ञ यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि दवाइयों की कीमतें तुरंत कम नहीं होंगी। कंपनियां आमतौर पर पुराने स्टॉक खत्म होने के बाद ही नई कीमतों का असर दिखाती हैं। इसके अलावा, कुछ भारतीय एपीआई निर्माता मानते हैं कि बहुत कम कीमतें उनके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, क्योंकि इससे घरेलू उद्योग पर दबाव बढ़ता है।

दाम न घटे तो सरकार कर सकती है हस्तक्षेप

सरकार भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है और जरूरत पड़ने पर अधिकतम खुदरा मूल्य में बदलाव कर सकती है। यदि कच्चे माल की कीमतें लंबे समय तक कम रहती हैं, तो सरकार दवाओं की कीमतों में कटौती का फैसला ले सकती है।

कुल मिलाकर, आने वाले महीनों में अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो आम मरीजों को सस्ती दवाइयों का लाभ मिल सकता है। यह खासकर उन लोगों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से बढ़ती दवा कीमतों से परेशान हैं।

टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
