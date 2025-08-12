Medi Assist Healthcare promoter sells 578 crore rupee share stock jumps nealry 13 percent इस कंपनी के ‘मालिक’ ने बेच दिए ₹578 करोड़ के शेयर, छोटे निवेशकों में खरीदने की होड़, करीब 13% चढ़ा भाव, Business Hindi News - Hindustan
इस कंपनी के ‘मालिक’ ने बेच दिए ₹578 करोड़ के शेयर, छोटे निवेशकों में खरीदने की होड़, करीब 13% चढ़ा भाव

मेदी एसिस्ट हेल्थकेयर सर्विसेज लिमिटेड (Medi Assist Healthcare Services) के शेयरों की कीमतों में आज करीब 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। यह तेजी ऐसे समय में दर्ज की गई है जब कंपनी के प्रमोटर ने 578 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए हैं।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 03:12 PM
मेदी एसिस्ट हेल्थकेयर सर्विसेज लिमिटेड (Medi Assist Healthcare Services) के शेयरों की कीमतों में आज करीब 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। यह तेजी ऐसे समय में दर्ज की गई है जब कंपनी के प्रमोटर ने 578 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए हैं। जोकि कंपनी 12.78 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। यह बिक्री ब्लॉक डील के जरिए हुई है। इससे पहले सोमवार की प्रमोटर की तरफ से शेयरों के बेचने की खबरें आई थी। बता दें, जून तिमाही के अंत तक मेदी एसिस्ट हेल्थकेयर सर्विसेज में प्रमोटर की कुल हिस्सेदारी 15.67 प्रतिशत थी। जोकि इस डील के बाद घटकर 4.88 प्रतिशत ही रह गई है।

इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 25.60 प्रतिशत है। वहीं, इंश्योरेंस कंपनी की 9.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वहीं, एफआईआई और विदेशी के पास 13.8 प्रतिशत और 4 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

जून क्वार्टर का रिजल्ट

कंपनी की जून तिमाही के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 22.40 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 18.80 करोड़ रुपये रहा था। वहीं, रेवन्यू 13.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 190.50 करोड़ रुपये रहा। बीते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में Medi Assist Healthcare Services का रेवन्यू 167.70 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी का EBITDA जून तिमाही के दौरान 18.50 प्रतिशत के इजाफे के बाद 42.20 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, कंपनी का नेट वर्थ 30 जून 2025 को 577.391 करोड़ रुपये रहा है।

शेयर बाजार में बीता एक साल कैसा रहा?

आज मंगलवार को यह स्टॉक 546.05 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 594 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक गया था। बीते 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 23 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 5.73 प्रतिशत ही बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

