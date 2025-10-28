MCX में ट्रेडिंग रुकी, निवेशक परेशान, इसी साल दूसरी बार आई समस्या

संक्षेप: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (Multi Commodity Exchange) में आज कारोबार प्रभावित हुआ है। मंगलवार की सुबह टेक्निकल कारणों की वजह से कारोबार होने में देरी हो रही है। आ रही समस्याओं के कारण गोल्ड और सिल्वर में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को रोक दिया गया।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (Multi Commodity Exchange) में आज कारोबार प्रभावित हुआ है। मंगलवार की सुबह टेक्निकल कारणों की वजह से कारोबार होने में देरी हो रही है। आ रही समस्याओं के कारण गोल्ड और सिल्वर में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को रोक दिया गया। हालांकि, एमसीएक्स की तरफ से अभी तक कोई कारण नहीं स्पष्ट हो पाया है।

एमसीएक्स ने पहले बताया था कि शुरुआती कारोबार 9 बजे की जगह 9.30 बजे से शुरू होगा। लेकिन उसके बाद फिर से अपडेट सामने आया। लगातार आ रही समस्याओं के कारण ट्रेडिंग को रोकना पड़ा था।

सुबह 11.49 पर आया नया अपडेट एमसीएक्स ने सुबह 11.49 बजे एक बार फिर से निवेशकों को अपडेट करते हुए लिखा, “तकनीकी समस्याओं के कारण ट्रेडिंग शुरू होने में देरी हो रही है। ट्रेडिंग डीआर साइट से शुरू होगी।” एमसीएक्स ने कहा कि ट्रेडिंग शुरू होने के समय को सभी के साथा साझा किया गया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने आ रही समस्याओं के कारण दुख जताया है।

आज सुबह पहले 9.30 बजे का टाइम दिया गया था। जिसके बाद 10 बजे और फिर समय को 10.30 तक आगे बढ़ाया गया। लेकिन तकनीकी समस्या के दूर ना होने के कारण अब इसे और आगे बढ़ाया दिया गया है। हालांकि, इस समय कोई डेडलाइन नहीं दी गई है।

इसी साल जुलाई में आई थी समस्या इससे पहले इसी साल जुलाई में समस्या आई थी। तब भी टेक्निकल कारणों की वजह से कारोबार शुरू होने में देरी हुई थी। लेकिन तब 10.17 मिनट से कारोबार शुरू हो गया था।