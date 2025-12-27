5 टुकड़ों में बंटने जा रहा है मल्टीबैगर स्टॉक, रिकॉर्ड डेट नए साल में

संक्षेप: Multi Commodity Exchange of India Ltd Share Price: निवेशकों को मोटा रिटर्न देने वाली कंपनी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले स्टॉक ने स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है।

Multi Commodity Exchange of India Ltd Share Price: निवेशकों को मोटा रिटर्न देने वाली कंपनी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले स्टॉक ने स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। जोकि नए साल के पहले हफ्ते में ही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

किस दिन है रिकॉर्ड डेट? मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया है कि शेयरों को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। जिसके बाद 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर की की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। एमसीएक्स ने कहा है कि इस स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट 2 जनवरी 2026 है। यानी इसी दिन शेयर बाजार में कंपनी के शेयर टुकड़ों में बंट जाएंगे।

शेयर बाजार में MCX का प्रदर्शन कैसा? शुक्रवार को बाजार के बंद होने समय पर मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज के शेयरों का भाव बीएसई में 2.14 प्रतिशत की तेजी के साथ 11059 रुपये के लेवल पर था। बीते तीन महीने में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के शेयरों का भाव तीन महीने में 39 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, एक साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 76 प्रतिशत का लाभ हुआ है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 11108.40 रुपये और 52 वीक लो लेवल 4410.10 रुपये है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मार्केट कैप 56 हजार करोड़ रुपये का है।

इस मल्टीबैगर स्टॉक ने निवेशकों को हर साल दिया डिविडेंड एमसीएक्स के शेयर आखिरी बार अगस्त के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने हर एक शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड दिया था। उससे पहले 2024 में कंपनी ने योग्य निवेशकों के बीच 7.64 रुपये का डिविडेंड बांटा था।