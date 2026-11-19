मुख्य बातें

MCX Silver Price Today, 19 November 2026: सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट का दौर जारी है। गुरुवार 19 नवंबर को घरेलू वायदा बाजार में चांदी एक बार फिर दबाव में नजर आई। मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर बढ़ती चिंताओं ने कीमती धातुओं की चमक फीकी कर दी है। MCX पर चांदी का भाव 1.60 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार करता नजर आया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

बाजार में उपलब्ध 19 नवंबर के आंकड़ों के मुताबिक, MCX का 4 दिसंबर 2026 एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर सुबह 10:58 बजे के आसपास करीब 1,59,737 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 1,60,734 रुपये था। इस तरह चांदी में करीब 997 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले कारोबार के दौरान चांदी 1,59,321 रुपये से 1,61,345 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में रही थी।

एक दिन पहले भी आई थी बड़ी गिरावट

चांदी के निवेशकों के लिए पिछले कुछ कारोबारी सत्र काफी उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं। 18 नवंबर को MCX पर चांदी का भाव करीब 5.28 फीसदी यानी 8,968 रुपये गिरकर 1,60,734 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। लगातार हो रही इस गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर उन लोगों को झटका लगा है, जिन्होंने ऊंचे स्तरों पर चांदी में निवेश किया था।

आखिर क्यों टूट रही चांदी की कीमत?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती चांदी की कीमतों पर दबाव बना रही है। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाए जाने की आशंका भी निवेशकों को सतर्क कर रही है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने पर निवेशक सोने और चांदी जैसी ऐसी संपत्तियों से दूरी बना सकते हैं, जिनसे नियमित ब्याज नहीं मिलता। 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब 44.80 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही थी। डॉलर की मजबूती के कारण कीमती धातुओं की मांग पर भी असर पड़ रहा है।

क्या अभी और गिर सकती है चांदी?

आने वाले दिनों में चांदी की दिशा काफी हद तक अमेरिकी डॉलर, बॉन्ड यील्ड और फेडरल रिजर्व के ब्याज दर संबंधी संकेतों पर निर्भर करेगी। इसके अलावा औद्योगिक मांग भी चांदी की कीमतों के लिए महत्वपूर्ण है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे क्षेत्रों में चांदी का इस्तेमाल होता है। ऐसे में औद्योगिक मांग में कमजोरी आने पर कीमतों को अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

फिलहाल बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। ऐसे में निवेशकों को जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय बाजार की चाल और जोखिम को समझकर फैसला लेना चाहिए। ध्यान रखें कि MCX का वायदा भाव और ज्वेलरी दुकानों पर मिलने वाला चांदी का खुदरा भाव अलग-अलग हो सकता है।

शुरुआती गिरावट के बाद आई तेजी

ग्रो वेबसाइट के अनुसार, 19 नवंबर को खबर लिखे जाने तक (12;26pm पर) MCX सिल्वर करीब +0.32% या 516 अंक की तेजी के साथ ₹1,61,250 पर कारोबार कर रहा था। हालांकि, अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपडेट के समय के कारण भाव में अंतर हो सकता है।