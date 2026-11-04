130% बढ़ा मुनाफा, रेवेन्यू भी दोगुना से ज्यादा, फिर भी MCX के शेयर धड़ाम
मुख्य बातें
- एमसीएक्स के शेयर BSE में 7% से अधिक लुढ़ककर 3252.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं
- सितंबर 2026 तिमाही में मुनाफा 130% बढ़ने के बाद भी MCX के शेयरों में यह तेज गिरावट आई है
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (MCX) के शेयर बुधवार को बाजार खुलते ही बिखर गए हैं। एमसीएक्स के शेयर बुधवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक टूटकर 3252.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। एक्सचेंज एंड डेटा प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर NSE में 3252 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। सितंबर 2026 तिमाही के मुनाफे में जोरदार उछाल के बाद भी एमसीएक्स के शेयरों में तेज गिरावट आई है। कंपनी के शेयर पिछले 5 साल में 815 पर्सेंट से अधिक उछले हैं।
130% बढ़ा है एमसीएक्स का मुनाफा
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 130 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को सितंबर 2026 तिमाही में 454.57 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में एमसीएक्स को 197.47 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।
MCX का रेवेन्यू भी दोगुना से ज्यादा बढ़ा
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (MCX) को ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू भी चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 114 पर्सेंट बढ़कर 799.66 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को ऑपरेशंस से मिला रेवेन्यू 374.23 करोड़ रुपये रहा है। एमसीएक्स का रेवेन्यू दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है। कमोडिटी एक्सचेंज के टोटल एक्सपेंसेज सालाना आधार पर 40 पर्सेंट बढ़कर 211 करोड़ रुपये पहुंच गए हैं। वहीं, एक्सचेंज का इबिट्डा सालाना आधार पर 146 पर्सेंट बढ़कर 664 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का इबिट्डा मार्जिन सुधार के साथ 78 पर्सेंट जा पहुंचा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 72.3 पर्सेंट था।
815% से अधिक उछल गए हैं MCX के शेयर
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) के शेयर पिछले पांच साल में 815 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। एक्सचेंज के शेयर 4 नवंबर 2021 को 355.38 रुपये पर थे। एमसीएक्स के शेयर 4 नवंबर 2026 को 3252.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो एमसीएक्स के शेयरों में 71 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। इस साल अब तक MCX के शेयरों में 45 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। पिछले 4 साल में एमसीएक्स के शेयरों में 970 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में एक्सचेंज के शेयर 525 पर्सेंट उछले हैं।एमसीएक्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 3537 रुपये है। वहीं, एक्सचेंज के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 1761.43 रुपये है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।