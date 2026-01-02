Hindustan Hindi News
MCX के शेयर में 80% गिरावट, क्या है असली वजह, मोर्गन स्टैनली ने बढ़ाया टार्गेट

संक्षेप:

MCX Share Price: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) के शेयर शुक्रवार, 2 जनवरी को अपने पिछले बंद भाव से 80% गिरे हुए दिख रहे हैं। हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि यह कोई वास्तविक नुकसान नहीं है; वास्तव में, शेयर सकारात्मक रुझान में कारोबार कर रहा है।

Jan 02, 2026 11:59 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) के शेयर शुक्रवार, 2 जनवरी को अपने पिछले बंद भाव से 80% गिरे हुए दिख रहे हैं। हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि यह कोई वास्तविक नुकसान नहीं है; वास्तव में, शेयर सकारात्मक रुझान में कारोबार कर रहा है।

ऐसाइसलिए है क्योंकि MCX के शेयर 1:5 के शेयर स्प्लिट के अनुरूप ढल गए हैं। 2 जनवरी को इस कॉर्पोरेट एक्शन की रिकॉर्ड तिथि थी, जिसमें हर मौजूदा शेयर को पाँच शेयरों में तोड़ दिया गया है। इस वजह से MCX के शेयर का भाव स्वतः ही विभाजन-पूर्व कीमत के पांचवें हिस्से में समायोजित हो गया है।

तकनीकी समायोजन ही है कारण

नतीजतन, कुछ चार्ट NSE पर इसके पिछले बंद भाव 10,989 रुपये से 80% की गिरावट दिखा रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ एक तकनीकी समायोजन है, वास्तविक नुकसान नहीं। शेयर स्प्लिट के लिए समायोजित करने पर, गुरुवार (1 जनवरी) के लिए MCX का बंद भाव अब 2,198 रुपये है।

जब कोई कंपनी अपने शेयर विभाजित करती है, तो शेयरों की संख्या बढ़ जाती है जबकि प्रति शेयर की कीमत कम हो जाती है, जिससे कंपनी का कुल निवेश मूल्य और बाजार पूंजीकरण अपरिवर्तित रहता है।

वास्तव में मजबूत है प्रदर्शन

वास्तव में, समायोजित बंद भाव से, MCX के शेयर दिन के उच्चतम स्तर 2,278 रुपये तक 3.6% तक उछल गए हैं। MCX ने 17 दिसंबर को अपने 1:5 शेयर विभाजन के लिए रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 2 जनवरी घोषित की थी, जिसके तहत 10 रुपये अंकित मूल्य वाले एक शेयर को 2 रुपये अंकित मूल्य वाले पाँच शेयरों में विभाजित किया गया।

मोर्गन स्टैनली ने बढ़ाया रेटिंग

हाल ही में, MCX शेयरों को वैश्विक ब्रोकरेज फर्म मोर्गन स्टैनली से रेटिंग और लक्ष्य मूल्य में बढ़ोतरी मिली है, जैसा कि कई मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है।

सीएनबीसीटीवी-18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस वैश्विक ब्रोकरेज ने MCX शेयरों पर रुझान सकारात्मक करते हुए अपना लक्ष्य मूल्य पहले के 6,710 रुपये से बढ़ाकर 11,135 रुपये कर दिया है और रेटिंग 'इक्वल वेट' में बदल दी है।

रिपोर्ट केअनुसार, MCX की रेटिंग बढ़ाने का कारण वस्तुओं में बढ़ी कीमती कार्रवाई के बीच कंपनी की औसत दैनिक लेनदेन आय में तेज उछाल है। इसका अनुमान है कि यह गति आने वाले महीनों में बनी रहेगी, जिससे FY26, FY27 और FY28 के लिए प्रति शेयर आय के दृष्टिकोण में क्रमशः 15%, 20% और 24% की वृद्धि होगी।

लॉन्ग टर्म प्रदर्शन बेहतरीन

पिछले एक साल में, MCX के शेयरों में 75% का जबरदस्त उछाल आया है, जो बेंचमार्क सूचकांक में दिखी वृद्धि से कहीं अधिक है। पांच साल के लंबे समय में, यह 535% की शानदार वृद्धि के साथ एक मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में उभरा है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
