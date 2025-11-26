MCX के शेयर ने छुआ ₹10,250 का ऑल टाइम हाई, ₹12,500 तक जाने की उम्मीद

संक्षेप: MCX पर 11 एनालिस्ट की कवरेज है, जिनमें से पांच ने बाय रेटिंग दी है, चार ने होल्ड और दो ने सेल रेटिंग दी है। MCX का शेयर भाव बुधवार को कारोबार के दौरान ₹10,250 प्रति शेयर के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया।

MCX का शेयर भाव बुधवार को कारोबार के दौरान ₹10,250 प्रति शेयर के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। यह शेयर लगातार तीसरे दिन मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने यह नया रिकॉर्ड अपने पिछले ऑल टाइम हाई ₹9,975 (20 नवंबर, 2025 को दर्ज) को पार करके बनाया है।

बाजार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन पिछले एक महीने में MCX के शेयरों ने बाजार को काफी पीछे छोड़ दिया है। इस दौरान इसके शेयरों में 13% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि BSE सेंसेक्स मात्र 0.26% ही बढ़ पाया है। इसके अलावा, 11 मार्च, 2025 को दर्ज अपने 52-हफ्ते के निचले स्तर ₹4,410.10 की तुलना में यह शेयर 130% उछल चुका है।

तकनीकी समस्या का समाधान एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 28 अक्टूबर को एक्सचेंज में एक तकनीकी खराबी के कारण कारोबार की शुरुआत में देरी हुई थी। हालाँकि, कंपनी ने इस समस्या का कारण पता कर लिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो। कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि उसके ट्रेडिंग सिस्टम मजबूत स्थिति में हैं और बाजार के बढ़ते कारोबार को संभालने में सक्षम हैं।

MCX के वित्तीय नतीजे (अप्रैल-सितंबर 2025) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) के दौरान मजबूत नतीजे पेश किए हैं। इस अवधि में कंपनी का कुल मुनाफा पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 51% बढ़कर ₹400.66 करोड़ हो गया। कंपनी की परिचालन आय भी 44% बढ़कर ₹747.44 करोड़ रही। इसके साथ ही, EBITDA 53% की वृद्धि के साथ ₹544.46 करोड़ पर पहुंच गया।

हालांकि, पिछली तिमाही (अप्रैल-जून) की तुलना में इस तिमाही (जुलाई-सितंबर) में कंपनी की आय लगभग स्थिर रही और मुनाफे में 2.82% की मामूली गिरावट दर्ज की गई।

कंपनी की प्रबंध निदेशक और सीईओ प्रवीणा राय ने कहा कि उत्पादों और बाजार में भागीदारी में वृद्धि निवेशकों के MCX में विश्वास को दर्शाती है। वे अपने उत्पादों का दायरा बढ़ाने और बाजार में पैठ गहरी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

₹12,500 पर जा सकता है शेयर एक्सिस कैपिटल ने हाल ही में स्टॉक पर "बाय" रेटिंग और ₹12,500 के प्राइस टारगेट के साथ कवरेज शुरू किया था। UBS ने भी अक्टूबर 2024 में इसे "बाय" रेटिंग में अपग्रेड करके अपना टारगेट ₹10,000 से बढ़ाकर ₹12,000 कर दिया था। MCX के लिए एक्सिस कैपिटल का प्राइस टारगेट मार्केट में सबसे अधिक है।

CNBC-TV18 के साथ हाल ही में बातचीत में, MCX की CEO प्रवीणा राय ने कहा कि कंपनी ऑपरेटिंग रेवेन्यू साइड पर 40% और EBITDA साइड पर 50% की दर से बढ़ रही है, और कंपनी का लक्ष्य हर दिन 10 बिलियन ऑर्डर प्रोसेस करने में सक्षम होना है।

राय ने कहा कि ग्रोथ टारगेट 10x है लेकिन यह एक बार में नहीं हो सकता है, और पहला माइलस्टोन अगले 12-18 महीनों में मिलने की उम्मीद है। MCX पर 11 एनालिस्ट की कवरेज है, जिनमें से पांच ने "बाय" रेटिंग दी है, चार ने "होल्ड" और दो ने "सेल" रेटिंग दी है। MCX के शेयर अब 3.4% बढ़कर ₹10,203 पर ट्रेड कर रहे हैं, जो पिछले एक महीने में 9.64% बढ़े हैं।