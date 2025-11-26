Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़mcx shares hit an all time high of rs 10250 expected to reach rs 12500
MCX के शेयर ने छुआ ₹10,250 का ऑल टाइम हाई, ₹12,500 तक जाने की उम्मीद

MCX के शेयर ने छुआ ₹10,250 का ऑल टाइम हाई, ₹12,500 तक जाने की उम्मीद

संक्षेप:

MCX पर 11 एनालिस्ट की कवरेज है, जिनमें से पांच ने बाय रेटिंग दी है, चार ने होल्ड और दो ने सेल रेटिंग दी है। MCX का शेयर भाव बुधवार को कारोबार के दौरान ₹10,250 प्रति शेयर के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया।

Wed, 26 Nov 2025 01:37 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

MCX का शेयर भाव बुधवार को कारोबार के दौरान ₹10,250 प्रति शेयर के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। यह शेयर लगातार तीसरे दिन मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने यह नया रिकॉर्ड अपने पिछले ऑल टाइम हाई ₹9,975 (20 नवंबर, 2025 को दर्ज) को पार करके बनाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बाजार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन

पिछले एक महीने में MCX के शेयरों ने बाजार को काफी पीछे छोड़ दिया है। इस दौरान इसके शेयरों में 13% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि BSE सेंसेक्स मात्र 0.26% ही बढ़ पाया है। इसके अलावा, 11 मार्च, 2025 को दर्ज अपने 52-हफ्ते के निचले स्तर ₹4,410.10 की तुलना में यह शेयर 130% उछल चुका है।

तकनीकी समस्या का समाधान

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 28 अक्टूबर को एक्सचेंज में एक तकनीकी खराबी के कारण कारोबार की शुरुआत में देरी हुई थी। हालाँकि, कंपनी ने इस समस्या का कारण पता कर लिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो। कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि उसके ट्रेडिंग सिस्टम मजबूत स्थिति में हैं और बाजार के बढ़ते कारोबार को संभालने में सक्षम हैं।

MCX के वित्तीय नतीजे (अप्रैल-सितंबर 2025)

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) के दौरान मजबूत नतीजे पेश किए हैं। इस अवधि में कंपनी का कुल मुनाफा पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 51% बढ़कर ₹400.66 करोड़ हो गया। कंपनी की परिचालन आय भी 44% बढ़कर ₹747.44 करोड़ रही। इसके साथ ही, EBITDA 53% की वृद्धि के साथ ₹544.46 करोड़ पर पहुंच गया।

हालांकि, पिछली तिमाही (अप्रैल-जून) की तुलना में इस तिमाही (जुलाई-सितंबर) में कंपनी की आय लगभग स्थिर रही और मुनाफे में 2.82% की मामूली गिरावट दर्ज की गई।

कंपनी की प्रबंध निदेशक और सीईओ प्रवीणा राय ने कहा कि उत्पादों और बाजार में भागीदारी में वृद्धि निवेशकों के MCX में विश्वास को दर्शाती है। वे अपने उत्पादों का दायरा बढ़ाने और बाजार में पैठ गहरी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

₹12,500 पर जा सकता है शेयर

एक्सिस कैपिटल ने हाल ही में स्टॉक पर "बाय" रेटिंग और ₹12,500 के प्राइस टारगेट के साथ कवरेज शुरू किया था। UBS ने भी अक्टूबर 2024 में इसे "बाय" रेटिंग में अपग्रेड करके अपना टारगेट ₹10,000 से बढ़ाकर ₹12,000 कर दिया था। MCX के लिए एक्सिस कैपिटल का प्राइस टारगेट मार्केट में सबसे अधिक है।

CNBC-TV18 के साथ हाल ही में बातचीत में, MCX की CEO प्रवीणा राय ने कहा कि कंपनी ऑपरेटिंग रेवेन्यू साइड पर 40% और EBITDA साइड पर 50% की दर से बढ़ रही है, और कंपनी का लक्ष्य हर दिन 10 बिलियन ऑर्डर प्रोसेस करने में सक्षम होना है।

राय ने कहा कि ग्रोथ टारगेट 10x है लेकिन यह एक बार में नहीं हो सकता है, और पहला माइलस्टोन अगले 12-18 महीनों में मिलने की उम्मीद है। MCX पर 11 एनालिस्ट की कवरेज है, जिनमें से पांच ने "बाय" रेटिंग दी है, चार ने "होल्ड" और दो ने "सेल" रेटिंग दी है। MCX के शेयर अब 3.4% बढ़कर ₹10,203 पर ट्रेड कर रहे हैं, जो पिछले एक महीने में 9.64% बढ़े हैं।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Business Latest News Stock Market Update Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।