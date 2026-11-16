MCX Gold Silver Price: आज फिर टूटा सोना, चांदी में भी गिरावट; जानें आज के ताजा भाव

मुख्य बातें

Gold Silver Price Today, 16 November 2026: सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। पिछले सप्ताह बड़ी गिरावट के बाद नए कारोबारी सप्ताह की शुरुआत में भी दोनों कीमती धातुओं पर दबाव देखने को मिला। अमेरिकी डॉलर की मजबूती, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और दिसंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दर बढ़ाए जाने की आशंका ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।

सोमवार 16 नवंबर को सुबह करीब 9:30 बजे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना करीब ₹1,35,612 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। इसमें पिछले बंद भाव के मुकाबले करीब 0.8% की गिरावट थी।

वहीं, चांदी के दिसंबर वायदा भाव में करीब 2.94% की कमजोरी आई और यह लगभग ₹1,71,127 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी 48 डॉलर प्रति औंस के नीचे फिसल गई।

16 नवंबर को MCX पर सोने-चांदी का भाव

कीमती धातु आज का भाव शुरुआती कारोबार में बदलाव सोना (दिसंबर वायदा) ₹1,35,612 प्रति 10 ग्राम करीब 0.8% नीचे चांदी (दिसंबर वायदा) ₹1,71,127 प्रति किलो करीब 2.94% नीचे

ये भाव 16 नवंबर की सुबह करीब 9:30 बजे के उपलब्ध बाजार आंकड़ों पर आधारित हैं। कारोबार के दौरान कीमतें बदल सकती हैं।

पिछले सप्ताह भी सोने-चांदी में आई थी बड़ी गिरावट

सोने और चांदी के लिए पिछला सप्ताह काफी कमजोर रहा। MCX पर दिसंबर वायदा सोना करीब ₹5,847 यानी 4.10% गिरकर लगभग ₹1.36 लाख प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी में भी करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई और इसका भाव लगभग ₹1.76 लाख प्रति किलोग्राम रह गया था, यानी लगातार गिरावट के बाद भी निवेशकों को अभी बाजार में मजबूत रिकवरी का संकेत नहीं मिला है।

सोना-चांदी क्यों हो रहे हैं सस्ते?

कीमती धातुओं पर सबसे बड़ा दबाव अमेरिका से मिल रहे संकेतों का है। महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा रहने के बाद बाजार में यह आशंका बढ़ी है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ब्याज दरें ऊंची रहने या बढ़ने की संभावना से सोने की मांग प्रभावित हो सकती है। इसकी वजह यह है कि सोना ब्याज नहीं देता, जबकि बॉन्ड जैसे निवेश विकल्पों पर बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर मजबूत होने और सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़ने से भी सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है।

चांदी में सोने से ज्यादा गिरावट क्यों?

चांदी की कीमतों पर निवेश की मांग के साथ-साथ औद्योगिक मांग का भी असर पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में चीन के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े भी चांदी की कीमतों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर चीन की आर्थिक गतिविधियों में कमजोरी दिखती है, तो औद्योगिक मांग को लेकर चिंता बढ़ सकती है। इसी वजह से मौजूदा बाजार में चांदी की कीमतों में सोने के मुकाबले ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

आगे सोने का भाव कहां तक जा सकता है?

Brickwork Ratings के रिसर्च प्रमुख राजीव शरण के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत निकट अवधि में 3,850 से 4,000 डॉलर प्रति औंस के दायरे में रह सकती है। भारत में शादी के सीजन की मांग और केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की लगातार खरीद कीमतों को सहारा दे सकती है। हालांकि, अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर चिंता बनी रहने पर निकट अवधि में तेजी सीमित रह सकती है।

निवेशकों को अभी क्या करना चाहिए?

सोने और चांदी में आई गिरावट को देखते हुए निवेशकों की नजर अब अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों, फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के बयानों और पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर रहेगी। अगर डॉलर और बॉन्ड यील्ड मजबूत बने रहते हैं, तो कीमती धातुओं पर दबाव जारी रह सकता है। दूसरी तरफ, शादी के सीजन की मांग और केंद्रीय बैंकों की खरीद सोने को सहारा दे सकती है।इसलिए केवल कीमतों में गिरावट देखकर जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचना चाहिए। निवेश से पहले अपने लक्ष्य, जोखिम उठाने की क्षमता और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है।

अगले सप्ताह सोना-चांदी खरीदने वालों को क्या करना चाहिए?

आने वाले सप्ताह में सोने और चांदी की कीमतों पर कई घरेलू और वैश्विक कारकों का असर पड़ सकता है। अमेरिकी महंगाई, फेड के संकेत, डॉलर की चाल और पश्चिम एशिया का तनाव बाजार में अचानक उतार-चढ़ाव ला सकते हैं। लंबी अवधि के लिहाज से केंद्रीय बैंकों की खरीद और भारत में शादी के सीजन की मांग सोने को सहारा दे सकती है। लेकिन निकट अवधि में ब्याज दरों को लेकर चिंता कीमतों पर दबाव बनाए रख सकती है।

इसलिए सोना-चांदी खरीदने या निवेश करने की योजना बना रहे लोगों को बाजार की चाल और अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला लेना चाहिए। केवल हालिया गिरावट देखकर जल्दबाजी में निवेश करना सही रणनीति नहीं हो सकती।