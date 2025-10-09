चांदी की चमक बढ़ते डिमांड में आए ये शेयर, लगातार खरीद रहे निवेशक, आपका है दांव?

कारोबार के दौरान MCX के शेयर लगभग 7 प्रतिशत उछलकर ₹8749 प्रति शेयर पर पहुंच गए, जिससे यह निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स के शीर्ष गेनर्स में शामिल हो गया। वहीं, हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो इस कंपनी के शेयरों में करीब 5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

घरेलू बाजार में चांदी की तेजी के बीच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और हिंदुस्तान जिंक के शेयर डिमांड में हैं। सप्ताह के चौथे दिन यानी गुरुवार को शेयर में जबरदस्त उछाल आया। कारोबार के दौरान MCX के शेयर लगभग 7 प्रतिशत उछलकर ₹8749 प्रति शेयर पर पहुंच गए, जिससे यह निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स के शीर्ष गेनर्स में शामिल हो गया। वहीं, हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो यह देश की सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसर कंपनी है। इस कंपनी के शेयरों में करीब 5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ट्रेडिंग के दौरान हिंदुस्तान जिंक के शेयर 512.05 रुपये तक पहुंच गए।

अगर शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो MCX के शेयर पिछले पांच दिनों में 9 प्रतिशत, एक महीने में 14 प्रतिशत और पिछले छह महीनों में 67 प्रतिशत तक चढ़ चुके हैं। वहीं, हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में पिछले पांच दिनों में 6 प्रतिशत, एक महीने में 17 प्रतिशत और पिछले छह महीनों में 27 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई है। इस साल अब तक कंपनी का शेयर 14 प्रतिशत बढ़ा है।

चांदी के दाम को सहारा दे सकते हैं ये कारण टाटा म्यूचुअल फंड की अक्टूबर 2025 की सिल्वर आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक मजबूत निवेश मांग, चांदी की वैश्विक सप्लाई में भारी कमी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती जैसे कारक चांदी के दाम को सहारा दे सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चांदी निकट भविष्य में सोने से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, खासकर तब जब वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सुधार के संकेत मिल रहे हैं और चीन से औद्योगिक मांग बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक निवेश और औद्योगिक मांग में वृद्धि, विशेष रूप से चीन से रिकवरी की उम्मीद, चांदी की कीमतों को मजबूती दे रही है।