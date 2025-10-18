Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Mazagon Dock Shipbuilders signed MoU with france defence company
धाकड़ डिफेंस कंपनी ने फ्रांस की इस कंपनी से मिलाया हाथ, 5 साल में 3252% का रिटर्न, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

धाकड़ डिफेंस कंपनी ने फ्रांस की इस कंपनी से मिलाया हाथ, 5 साल में 3252% का रिटर्न, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

संक्षेप: Defence Stocks: चर्चित डिफेंस कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (Mazagon Dock Shipbuilders Ltd) ने एक बड़ा MoU साइन किया है। इस चर्चित सबमरीन बनाने वाली कंपनी ने फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ MoU साइन किया है।

Sat, 18 Oct 2025 01:13 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Defence Stocks: चर्चित डिफेंस कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (Mazagon Dock Shipbuilders Ltd) ने एक बड़ा MoU साइन किया है। इस चर्चित सबमरीन बनाने वाली कंपनी ने फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ MoU साइन किया है। दोनों कंपनियों के बीच यह समझौता 16 अक्टूबर को हुआ है। दोनों कंपनियां मिलकर दोस्ता सम्बंध रखने वाले देशों के लिए मिलकर सबमरीन बनाएंगी। इसी साल जुलाई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने नेवल ग्रुप के साथ कावेरी सबमरीन में एनर्जी सिस्टम लगाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर एक औपचारिक एग्रीमेंट साइन किया था।

रक्षा मंत्रालय ने साइन किया है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

इस साल दिसंबर 2024 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने करीब 2867 करोड़ रुपये के दो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। डिफेंस मिनिस्ट्री इस प्रोजेक्ट के जरिए भारतीय सबमरीन की क्षमताओं का बढ़ाना चाह रही है। पहला कॉन्ट्रैक्ट मझगांव डॉक के साथ है। जिसकी वैल्यू 1990 करोड़ रुपये की है। वहीं, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 877 करोड़ रुपये का है। जिसे फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ साइन किया गया है।

ये भी पढ़ें:नवरत्न कंपनी को Q2 में ₹4414.93 करोड़ का नेट प्रॉफिट, डिविडेंड का भी ऐलान

शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

शुक्रवार को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के शेयर 0.53 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2817.05 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने में मझगांव डॉक के के शेयरों की कीमतों में 3.90 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में इस डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 25.50 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी का 52 वीक हाई 3778 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1917.95 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1.13 लाख करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:52 वीक हाई पर पहुंचा यह डिफेंस स्टॉक, 6 महीने में 62% का रिटर्न

5 साल में इस डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 3252 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, बीते महीने कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 2.71 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Defence Multibagger Stock Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।