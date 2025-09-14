Mazagon Dock Shipbuilders Ltd will trade ex dividend next week check record date here 3 साल में 1200% का रिटर्न, चर्चित डिफेंस कंपनी दे रही है डिविडेंड, इसी हफ्ते रिकॉर्ड डेट, Business Hindi News - Hindustan
Dividend Stock: निवेशकों को 3 साल में 1200 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न देने वाली डिफेंस कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (Mazagon Dock Shipbuilders Ltd) के शेयर इसी हफ्ते एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। कंपनी एक शेयर पर 2.71 रुपये का डिविडेंड देगी।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 03:24 PM
Dividend Stock: निवेशकों को 3 साल में 1200 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न देने वाली डिफेंस कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (Mazagon Dock Shipbuilders Ltd) के शेयर इसी हफ्ते एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। कंपनी एक शेयर पर 2.71 रुपये का डिविडेंड देगी। इस साल दूसरी बार कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी।

किस दिन है रिकॉर्ड डेट

एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि एक शेयर पर 2.71 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी 19 सितंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

2 टुकड़ों में बंट चुका है शेयर

इससे पहले कंपनी के शेयर अप्रैल के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, बीते साल कंपनी के शेयरों को 2 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 5 रुपये के लेवल पर आ गया था। पिछले साल अक्टूबर के महीने में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 23.19 रुपये का डिविडेंड दिया था।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?

शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के शेयर 4.71 प्रतिशत की तेजी के साथ 2925.60 रुपये के लेवल पर था। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 9 प्रतिशत की तेजी आई है। 1 साल में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के शेयरों का भाव 35 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 3778 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1917.95 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1.18 लाख करोड़ रुपये का है।

3 साल में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के शेयरों का भाव 1265 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

