70000 करोड़ रुपये के डिफेंस डील पर बातचीत के बीच यह स्टॉक करीब 4% चढ़ा, दहाड़ रही है कंपनी

Mazagon Dock share price: सोमवार का दिन मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के शेयरों के लिए शानदार साबित हुआ है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। आज कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह जर्मनी की Thyssenkrupp Marine Systems के साथ होने वाली बातचीत है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने मझगांव डॉक को 6 सबमरिन बनाने के लिए जर्मन कंपनी से कीमतों पर चर्चा करने का अधिकारी दिया है। बता दें, यह डील 70,000 करोड़ रुपये के पी-75 (I) प्रोग्राम के अंतर्गत है।

सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार बातचीत अपने फाइनल स्टेज में हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह प्रोजेक्ट Mazagon Dock–Thyssenkrupp consortium को अब 6 महीने की बातचीत के बाद मिलने की उम्मीद है। बता दें, इन दोनों कंपनियों ने 2023 में MoU साइन किया था। इस एमओयू के अनुसार Thyssenkrupp के पास इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग का काम है। तो वहीं, मझगांव डॉक के पास कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी का काम है।

शेयरों में तेजी डिफेंस स्टॉक मझगांव डॉक के शेयर बीएसई में 2795.05 रुपये के लेवल पर खुलने के बाद 2798.15 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। हालांकि, इसके बाद थोड़ी नरमी देखने को मिली है। बीते एक साल में इस डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 24 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 3778 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1917.95 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1.10 लाख करोड़ रुपये का है।

3 साल में मझगांव डॉक के शेयरों की कीमतों में 1649 प्रतिशत की तेजी आई है।

क्या है एक्सपर्ट्स की राय? सीएनबीसी टीवी की रिपोर्ट के अनुसार जेपी मॉर्गन ने इस स्टॉक को अंडरवेट रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 2468 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि 52 वीक हाई 30 प्रतिशत से नीचे है।