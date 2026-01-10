जनवरी में NSE IPO को मिल जाएगी हरी झंडी, सेबी चेयरमैन के बयान से बढ़ी उम्मीदें
NSE IPO News: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने बताया कि एनएसई आईपीओ के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NoC) जारी करने के बहुत एडवांस्ड स्टेज पर है। SEBI के चेयरमैन ने बताया कि यह प्रोसेस पूरा होने वाला है। हालांकि उन्होंने कोई पक्की टाइमलाइन नहीं बताई लेकिन उन्होंने कहा कि यह इसी महीने हो सकता है।
कई साल से अप्रूवल मांग रहा स्टॉक एक्सचेंज
बता दें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कई साल से अपने IPO के लिए अप्रूवल मांग रहा है। एक्सचेंज ने पहली बार दिसंबर 2016 में अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल किया था लेकिन इसके एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक गलत तरीके से पहुंच के आरोपों के बीच इस प्लान को रोक दिया गया था। अगस्त 2024 में एनएसई ने IPO के साथ आगे बढ़ने के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए SEBI में दोबारा अप्लाई किया। इस बीच, गवर्नेंस से जुड़ी चिंताओं और को-लोकेशन विवाद के बाद SEBI ने इसकी जांच की थी।
हालांकि, बीते कुछ समय से एनएसई ने कई सुधार के कदम उठाए हैं, जिसमें सीनियर मैनेजमेंट में बदलाव, बोर्ड का रीस्ट्रक्चरिंग, कंप्लायंस फ्रेमवर्क को मजबूत करना और पिछले रेगुलेटरी मुद्दों को सुलझाना शामिल है। वहीं, अक्टूबर 2024 में स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रेडिंग एक्सेस पॉइंट आर्किटेक्चर और नेटवर्क कनेक्टिविटी मामले को ₹643 करोड़ का जुर्माना देकर सुलझा लिया।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या बोले सेबी चेयरमैन
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जवाबदेही लागू करने के लिए सेबी की कोशिशों पर बोलते हुए तुहिन पांडे ने कहा कि रेगुलेटर सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़े उल्लंघनों के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रूप से नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने का एक तरीका यह है कि हम सोशल मीडिया पर नजर रख रहे हैं और जहां भी हमें उल्लंघन मिलता है, हम प्लेटफॉर्म से उसे हटाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ महीनों में 1,00,000 से ज्यादा टेकडाउन पहले ही किए जा चुके हैं।