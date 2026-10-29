खुलने से पहले ही ₹52 प्रीमियम पर पहुंचा GMP, 30 अक्टूबर को खुलेगा यह IPO, ₹158 प्राइस बैंड

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Maxwell Engineering Solutions IPO: मैक्सवेल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का आईपीओ 30 अक्टूबर 2026 को खुलने जा रहा है। इस IPO में निवेशक 3 नवंबर 2026 तक पैसा लगा सकेंगे। कंपनी इस इश्यू के जरिए करीब 57.64 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। IPO के लिए शेयर का प्राइस बैंड 150 रुपये से 158 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी के शेयर NSE SME प्लेटफॉर्म पर 6 नवंबर 2026 को लिस्ट हो सकते हैं, जबकि शेयरों का अलॉटमेंट 4 नवंबर 2026 को होने की उम्मीद है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर आज 52 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं।

IPO में लगाने होंगे कितने रुपये मैक्सवेल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का IPO एक बुक बिल्डिंग इश्यू है। इस IPO में निवेश करने के लिए कम से कम 1,600 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा। अगर शेयर की कीमत 158 रुपये रहती है, तो 1,600 शेयर खरीदने के लिए कुल 2,52,800 रुपये की राशि लगेगी। यानी रिटेल निवेशक को एक लॉट के लिए करीब 2.53 लाख रुपये लगाने होंगे। यह रकम अपर प्राइस बैंड के आधार पर बताई गई है। कंपनी ने IPO में अलग-अलग निवेशक कैटेगरी के लिए हिस्सा भी तय किया है। इसके तहत रिटेल निवेशकों के लिए 35 फीसदी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए 50 फीसदी और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (HNI) के लिए 15 फीसदी हिस्सा रखा गया है।

कंपनी के बारे में मैक्सवेल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की शुरुआत सितंबर 2022 में हुई थी। कंपनी प्रिसिजन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करती है और अंडरवॉटर पेलेटाइजिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले जरूरी पार्ट्स का निर्माण, कारोबार और सर्विसिंग करती है। कंपनी पेलेटाइजिंग डाई प्लेट्स, ब्लेड और नाइफ, ब्लेड होल्डर, कटर हब और दूसरे स्पेयर पार्ट्स बनाती है। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल प्लास्टिक, पॉलिमर, मास्टरबैच और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग जैसे उद्योगों में किया जाता है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात के वडोदरा में स्थित है। यहां CNC, VMC, मिलिंग, EDM, वायर-कट, लेथ और सरफेस-ग्राइंडिंग जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी भारत के अलावा अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, इजरायल, सऊदी अरब, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इटली समेत कई देशों में अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है।