मैक्स लाइफ पेंशन फंड का लाइसेंस रद्द, NPS में निवेश करने वालों पर पड़ेगा असर?

मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट पर यह भी घोषणा की है कि उसने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पेंशन फंड मैनेजर और पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के रूप में अपना परिचालन बंद कर दिया है।

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड (Max Life PFM) का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया है, जो दो जून 2025 से प्रभावी है। यह कदम कंपनी द्वारा 31 दिसंबर, 2024 को जारी एक पत्र के माध्यम से किए गए अनुरोध के जवाब में उठाया गया है। आपको बता दें कि कंपनी ने अपने 31 दिसंबर 2024 के पत्र में पेंशन फंड के रूप में संचालन बंद करने की इच्छा जताई थी। अब PFRDA ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

कंपनी ने वेबसाइट पर दी जानकारी

मैक्स लाइफ ने अपनी वेबसाइट पर यह भी घोषणा की है कि उसने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत पेंशन फंड मैनेजर (पीएफएम) और पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के रूप में अपना परिचालन बंद कर दिया है। PFRDA ने बयान में कहा है कि मैक्स लाइफ पेंशन फंड से जुड़े सभी ग्राहकों को दूसरे पेंशन फंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस दौरान सभी खाताधारकों को अपनी पसंद से नया पेंशन फंड चुनने का भी विकल्प दिया गया।

कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, 19 अप्रैल 2025 से मैक्स लाइफ द्वारा प्रबंधित सभी एनपीएस फंड्स को UTI पेंशन फंड में ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि 21 जून 2025 से POP से जुड़े सभी ग्राहकों को एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिया गया है। मैक्स लाइफ की ओर से कहा गया है कि यह कदम कंपनी के रीब्रांडिंग और पुनर्गठन के चलते उठाया गया है। कंपनी अब स्वैच्छिक परिसमापन की प्रक्रिया में है।

एनपीएस सब्सक्राइबर्स पर पड़ेगा असर?

जो ग्राहक नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत मैक्स लाइफ से जुड़े थे, उनके निवेश सुरक्षित हैं। केवल प्रबंधन की जिम्मेदारी बदली है। अब इन ग्राहकों के निवेश की देखरेख UTI पेंशन फंड करेगा। एनपीएस की पूरी व्यवस्था पीएफआरडीए के नियमों से नियंत्रित होती है, इसलिए किसी भी ग्राहक को फंड की सुरक्षा या निवेश की स्थिति को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

क्या है एनपीएस?

एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, भारत सरकार की एक लॉन्ग टर्म की बचत योजना है, जो रिटायरमेंट के बाद नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। इसमें निवेशक अपने योगदान के माध्यम से एक रिटायरमेंट फंड बनाते हैं, जिसका उपयोग भविष्य में पेंशन देने के लिए किया जाता है।

