1 दिसंबर को खुलेगा यह IPO, ग्रे मार्केट में अभी से ही ₹27 प्रीमियम पर शेयर, चेक करें प्राइस बैंड
मुख्य बातें
- कंपनी का पब्लिक इश्यू 1 दिसंबर 2026 को खुलेगा और इसमें 3 दिसंबर तक निवेश किया जा सकेगा
- कंपनी ने IPO के लिए 163 रुपये से 172 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है
- इस IPO के जरिए कंपनी कुल 125.16 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है
Matangi Rubber IPO: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए एक और नया मौका आने वाला है। रबर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी मातंगी रबर लिमिटेड अपना IPO लेकर आ रही है। कंपनी का पब्लिक इश्यू 1 दिसंबर 2026 को खुलेगा और इसमें 3 दिसंबर तक निवेश किया जा सकेगा। कंपनी ने IPO के लिए 163 रुपये से 172 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। इस IPO के जरिए कंपनी कुल 125.16 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹27 प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप भी इस IPO में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं डिटेल में…
IPO से जुटाए पैसे का क्या करेगी कंपनी?
मातंगी रबर का यह IPO फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल (OFS) का मिश्रण है। इसमें 99.10 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं, 26.06 करोड़ रुपये के शेयर मौजूदा प्रमोटर्स और निवेशक बेचेंगे। फ्रेश इश्यू से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने पुराने कर्ज को चुकाने, रबर रिसाइक्लिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने और सामान्य कारोबारी जरूरतों को पूरा करने में करेगी। कंपनी का कहना है कि शेयर बाजार में लिस्ट होने से उसकी पहचान और ब्रांड की पहुंच बढ़ेगी। साथ ही भविष्य में कारोबार बढ़ाने के लिए फंड जुटाना भी आसान हो सकता है।
कितने रुपये से लगा सकते हैं बोली?
मातंगी रबर आईपीओ में एक लॉट में 87 शेयर होंगे। निवेशकों को कम से कम एक लॉट के लिए बोली लगानी होगी। कंपनी ने एक शेयर की कीमत 163 से 172 रुपये तय की है। इस हिसाब से अपर प्राइस बैंड पर एक लॉट के लिए निवेशकों को 14,964 रुपये लगाने होंगे। अगर कोई निवेशक ज्यादा शेयर खरीदना चाहता है, तो उसे 87 शेयरों के गुणक में बोली लगानी होगी। IPO में कुल शेयरों में से 50% हिस्सा बड़े संस्थागत निवेशकों (QIB) के लिए रखा गया है। वहीं, 35% हिस्सा रिटेल निवेशकों और 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए रिजर्व है।
क्या कारोबार करती है कंपनी
मातंगी रबर लिमिटेड, रबर से जुड़े कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है। इनमें टायर, टायर फ्लैप, ट्यूब और रबर कंपाउंड शामिल हैं। कंपनी के टायर मुख्य रूप से दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए बनाए जाते हैं। वहीं, इसके टायर फ्लैप और ट्यूब का इस्तेमाल ट्रक, बस और दूसरे कमर्शियल वाहनों में होता है। कंपनी के पास कुल पांच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। इस IPO के लिए सारथी कैपिटल एडवाइजर्स को बुक रनिंग लीड मैनेजर और बिगशेयर सर्विसेज को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। कंपनी केशेयर NSE और BSE दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें