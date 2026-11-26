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Matangi Rubber IPO: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए एक और नया मौका आने वाला है। रबर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी मातंगी रबर लिमिटेड अपना IPO लेकर आ रही है। कंपनी का पब्लिक इश्यू 1 दिसंबर 2026 को खुलेगा और इसमें 3 दिसंबर तक निवेश किया जा सकेगा। कंपनी ने IPO के लिए 163 रुपये से 172 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। इस IPO के जरिए कंपनी कुल 125.16 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹27 प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप भी इस IPO में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं डिटेल में…

IPO से जुटाए पैसे का क्या करेगी कंपनी? मातंगी रबर का यह IPO फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल (OFS) का मिश्रण है। इसमें 99.10 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं, 26.06 करोड़ रुपये के शेयर मौजूदा प्रमोटर्स और निवेशक बेचेंगे। फ्रेश इश्यू से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने पुराने कर्ज को चुकाने, रबर रिसाइक्लिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने और सामान्य कारोबारी जरूरतों को पूरा करने में करेगी। कंपनी का कहना है कि शेयर बाजार में लिस्ट होने से उसकी पहचान और ब्रांड की पहुंच बढ़ेगी। साथ ही भविष्य में कारोबार बढ़ाने के लिए फंड जुटाना भी आसान हो सकता है।

कितने रुपये से लगा सकते हैं बोली? मातंगी रबर आईपीओ में एक लॉट में 87 शेयर होंगे। निवेशकों को कम से कम एक लॉट के लिए बोली लगानी होगी। कंपनी ने एक शेयर की कीमत 163 से 172 रुपये तय की है। इस हिसाब से अपर प्राइस बैंड पर एक लॉट के लिए निवेशकों को 14,964 रुपये लगाने होंगे। अगर कोई निवेशक ज्यादा शेयर खरीदना चाहता है, तो उसे 87 शेयरों के गुणक में बोली लगानी होगी। IPO में कुल शेयरों में से 50% हिस्सा बड़े संस्थागत निवेशकों (QIB) के लिए रखा गया है। वहीं, 35% हिस्सा रिटेल निवेशकों और 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए रिजर्व है।