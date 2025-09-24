Maruti Suzuki Share Target price 18900 rupee Goldman Sachs upgraded Stock to buy from Neutral rating मारुति सुजुकी के शेयर खरीदने की सलाह, गोल्डमैन सैक्स ने दिया 18900 रुपये का टारगेट, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Maruti Suzuki Share Target price 18900 rupee Goldman Sachs upgraded Stock to buy from Neutral rating

गोल्डमैन सैक्स ने मारुति सुजुकी के शेयर खरीदने की सलाह दी है। गोल्डमैन सैक्स ने मारुति के शेयरों के लिए 18,900 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। मारुति सुजुकी के शेयर बुधवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई 16,373.60 रुपये पर पहुंच गए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 02:57 PM
मारुति सुजुकी इंडिया के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में उछाल के साथ 16,373.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। मारुति सुजुकी के शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 45 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। दिग्गज कार कंपनी के शेयर और उछल सकते हैं। कई मार्केट एक्सपर्ट्स ने मारुति सुजुकी के शेयरों का टारगेट प्राइस बढ़ाया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कार कंपनी के शेयरों में 15 पर्सेंट से अधिक की तेजी आ सकती है।

गोल्डमैन सैक्स ने दिया 18900 रुपये का टारगेट
ग्लोबल इनवेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने मारुति सुजुकी के शेयरों पर अपनी रेटिंग अपग्रेड की है। गोल्डमैन सैक्स ने मारुति सुजुकी के शेयर खरीदने की सलाह दी है। गोल्डमैन सैक्स ने कार कंपनी के शेयरों की रेटिंग को अपग्रेड करके न्यूट्रल से बाय (Buy) कर दिया है। इनवेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने मारुति सुजुकी के शेयरों का टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 18900 रुपये कर दिया है। पहले, मारुति सुजुकी के शेयरों के लिए 13,800 रुपये का टारगेट दिया था। ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट प्राइस करीब 37 पर्सेंट बढ़ाया है।

ब्रोकरेज हाउस ने मारुति सुजुकी पर क्या कहा
इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक, जीएसटी घटने और कीमतों के बदलाव के बाद एंट्री-लेवल कारों का मार्केट रफ्तार पकड़ सकता है। कार कंपनी को तीन दशक में नवरात्रि की सबसे मजबूत शुरुआत देखने को मिली है। कंपनी को पहले ही दिन करीब 80000 इंक्वायरीज मिली हैं और करीब 30000 कारों की डिलीवरी की है। कंपनी ने करीब ढाई साल के अंतराल के बाद विक्टोरियस SUV और eVitara लॉन्च की है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि वित्त वर्ष 2026, वित्त वर्ष 2027 और वित्त वर्ष 2028 में मारुति सुजुकी का वॉल्यूम क्रमश: 5, 12 और 9 पर्सेंट बढ़ सकता है। यह बात सीएनबीसी टीवी-18 की एक रिपोर्ट में कही गई है।

Investec ने दिया 18475 रुपये का टारगेट
ब्रोकरेज हाउस इनवेस्टेक (Investec) ने मारुति सुजुकी पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कार कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। Investec ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस 32.2 पर्सेंट बढ़ा दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने पहले कंपनी के शेयरों के लिए 13,980 रुपये का टारगेट दिया था, जिसे बढ़ाकर अब 18,475 रुपये कर दिया है। मारुति सुजुकी का कवरेज करने वाले 48 एनालिस्ट्स में से 41 ने कंपनी के शेयरों को बाय रेटिंग दी है। वहीं, 5 एनालिस्ट्स ने होल्ड रेटिंग और 2 ने सेल रेटिंग दी है।

Business Latest News Share Market Maruti Suzuki
