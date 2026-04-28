Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हर शेयर पर ₹140 का डिविडेंड देगी ये कार कंपनी, Q4 में 28% रेवेन्यू ग्रोथ के बाद बड़ा ऐलान; निवेशकों के लिए मौका?

Apr 28, 2026 07:33 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Maruti Suzuki Q4 Results: मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) के Q4 नतीजों के बाद शेयर में करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली, जबकि कंपनी का रेवेन्यू और बिक्री मजबूत रहे। मुनाफे में आई हल्की गिरावट और बाजार की मिली-जुली प्रतिक्रिया के चलते निवेशकों ने मुनाफावसूली की। 

हर शेयर पर ₹140 का डिविडेंड देगी ये कार कंपनी, Q4 में 28% रेवेन्यू ग्रोथ के बाद बड़ा ऐलान; निवेशकों के लिए मौका?

Maruti Suzuki Q4 Results: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki India Ltd) ने मार्च तिमाही (Q4 FY26) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का मुनाफा इस बार थोड़ा घटा है, लेकिन कमाई (रेवेन्यू) और बिक्री के आंकड़े काफी मजबूत रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 7% घटकर ₹3,591 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹3,857 करोड़ था। इस गिरावट की बड़ी वजह बॉन्ड में मार्क-टू-मार्केट नुकसान बताया गया है, यानी निवेश से जुड़े वैल्यूएशन में गिरावट आई है। आइए कंपनी के प्रॉफिट और वैल्यूएशन के बारे में विस्तार से समझते हैं।

ये भी पढ़ें:सोलर स्टॉक पर केडिया का दांव, खरीदे 44.44 लाख शेयर, 137% की तूफानी तेजी

कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी

हालांकि, अच्छी बात यह है कि कंपनी की कुल आय (रेवेन्यू) में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। Q4 में कंपनी का रेवेन्यू 28% बढ़कर ₹52,449 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल ₹40,910 करोड़ था। यानी कंपनी का बिजनेस ग्रोथ काफी मजबूत बना हुआ है।

ये भी पढ़ें:Zomato वाली कंपनी का मुनाफा 346% बढ़ा, 292% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

ऑपरेटिंग प्रॉफिट (EBIT- Earnings Before Interest and Taxes) की बात करें तो इसमें भी करीब 30% की बढ़ोतरी हुई और यह ₹4,409 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे साफ है कि कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत है, भले ही नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ हो।

बिक्री के मामले में भी नया रिकॉर्ड

बिक्री के मामले में भी कंपनी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस तिमाही में कंपनी ने कुल 6.76 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 12% ज्यादा है। इसमें घरेलू बिक्री 5.38 लाख यूनिट रही, जबकि एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 1.37 लाख यूनिट तक पहुंच गया।

पूरे साल में 24.22 लाख से ज्यादा गाड़ियों सेल

पूरे साल (FY26) की बात करें तो कंपनी ने 24.22 लाख से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री की, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सालाना रेवेन्यू ₹1.74 लाख करोड़ रहा और नेट प्रॉफिट भी रिकॉर्ड ₹14,445 करोड़ पर पहुंच गया।

₹140 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड

इसके अलावा कंपनी ने निवेशकों के लिए ₹140 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड भी घोषित किया है, जो शेयरहोल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि, यह AGM (Annual General Meeting) में मंजूरी के बाद ही मिलेगा।

मारुति का शेयर परफॉर्मेंस

मारुति (Maruti Suzuki India Ltd) के शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा। 28 अप्रैल 2026 को यह शेयर करीब 2.51% गिरकर ₹12,890 पर बंद हुआ। हालिया गिरावट की वजह तिमाही नतीजों में मुनाफे में आई कमी और बाजार की मिली-जुली प्रतिक्रिया मानी जा रही है। हालांकि, कंपनी का रेवेन्यू और सेल्स मजबूत रहे हैं, लेकिन निवेशकों ने शॉर्ट टर्म में सावधानी बरतते हुए मुनाफावसूली की है।

ये भी पढ़ें:1 दिन में 15% चढ़ा ये ग्रीन एनर्जी स्टॉक, 52 हफ्ते के लो से 64% तक उछला शेयर

कंपनी की Q4 FY26 रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी का बिजनेस मजबूत बना हुआ है और बिक्री में लगातार ग्रोथ दिख रही है। हालांकि, मुनाफे में आई हल्की गिरावट कुछ तकनीकी कारणों की वजह से है, न कि बिजनेस की कमजोरी के कारण ऐसा है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News In Hindi Business News In Hindi Business Latest News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,