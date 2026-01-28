मारुति के मुनाफे में उछाल लेकिन बिखरा शेयर, निवेशकों में बेचने की लगी होड़
मारुति सुजुकी इंडिया ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में मारुति का मुनाफा चार प्रतिशत बढ़कर 3,879 करोड़ रुपये हो गया। शेयर की बात करें तो ट्रेडिंग के दौरान करीब 3 पर्सेंट टूटकर 114433.95 रुपये के निचले स्तर तक आ गया।
Maruti Suzuki Q3 Results: चर्चित कार कपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में मारुति का मुनाफा चार प्रतिशत बढ़कर 3,879 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की इसी तिमाही 2024-25 की तीसरी (अक्टूबर-दिसंबर) के दौरान मुनाफा 3,727 करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष 2025-26 की तिमाही में कंपनी की परिचालन आय बढ़कर 49,904 करोड़ रुपये हो गई जो गत वित्त वर्ष की इसी अवधि में 38,764 करोड़ रुपये थी। तिमाही नतीजे के बीच ट्रेडिंग के दौरान मारुति के शेयर बिकवाली मोड में आ गए।
क्या कहा कंपनी ने?
मारुति सुजुकी इंडिया ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि नई श्रम संहिता के कारण 594 करोड़ रुपये के एकमुश्त प्रावधान से मुनाफा प्रभावित हुआ। कंपनी ने बताया कि कच्चे माल पर लगात में तेज बढ़ोतरी से राजस्व की तुलना में उसके कुल व्यय में ज्यादा इजाफा हुआ है। इसलिए मुनाफे में मामूली वृद्धि दर्ज की गई।
कैसा रहा शेयर का परफॉर्मेंस?
मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर की बात करें तो ट्रेडिंग के दौरान करीब 3 पर्सेंट टूटकर 114433.95 रुपये के निचले स्तर तक आ गया। शेयर की पिछली क्लोजिंग 15240.95 रुपये की थी। अप्रैल 2025 में शेयर 11,072.20 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 17,371.60 रुपये है। शेयर का यह भाव इसी साल 5 जनवरी को था। इस लिहाज से अब शेयर मुनाफावसूली वाले मोड मे है।
तिमाही बिक्री का नया रिकॉर्ड
मारुति सुजुकी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में पिछले साल सितंबर में किये गए सुधारों के कारण उसने तिमाही बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया। कंपनी के यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री एक साल पहले की 4,66,993 इकाई से बढ़कर 5,64,669 इकाई पर पहुंच गई। कुल 97,676 इकाई की वृद्धि में 68,328 इकाई छोटी कारें हैं जिन पर जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। इसके साथ ही, तिमाही के दौरान कंपनी का निर्यात भी 1,03,100 इकाई पर रहा।