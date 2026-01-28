Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Maruti suzuki q3 result share price decline net profit rises revenue up detail is here
मारुति के मुनाफे में उछाल लेकिन बिखरा शेयर, निवेशकों में बेचने की लगी होड़

मारुति के मुनाफे में उछाल लेकिन बिखरा शेयर, निवेशकों में बेचने की लगी होड़

संक्षेप:

मारुति सुजुकी इंडिया ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में मारुति का मुनाफा चार प्रतिशत बढ़कर 3,879 करोड़ रुपये हो गया। शेयर की बात करें तो ट्रेडिंग के दौरान करीब 3 पर्सेंट टूटकर 114433.95 रुपये के निचले स्तर तक आ गया।

Jan 28, 2026 03:36 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Maruti Suzuki Q3 Results: चर्चित कार कपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में मारुति का मुनाफा चार प्रतिशत बढ़कर 3,879 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की इसी तिमाही 2024-25 की तीसरी (अक्टूबर-दिसंबर) के दौरान मुनाफा 3,727 करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष 2025-26 की तिमाही में कंपनी की परिचालन आय बढ़कर 49,904 करोड़ रुपये हो गई जो गत वित्त वर्ष की इसी अवधि में 38,764 करोड़ रुपये थी। तिमाही नतीजे के बीच ट्रेडिंग के दौरान मारुति के शेयर बिकवाली मोड में आ गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या कहा कंपनी ने?

मारुति सुजुकी इंडिया ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि नई श्रम संहिता के कारण 594 करोड़ रुपये के एकमुश्त प्रावधान से मुनाफा प्रभावित हुआ। कंपनी ने बताया कि कच्चे माल पर लगात में तेज बढ़ोतरी से राजस्व की तुलना में उसके कुल व्यय में ज्यादा इजाफा हुआ है। इसलिए मुनाफे में मामूली वृद्धि दर्ज की गई।

कैसा रहा शेयर का परफॉर्मेंस?

मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर की बात करें तो ट्रेडिंग के दौरान करीब 3 पर्सेंट टूटकर 114433.95 रुपये के निचले स्तर तक आ गया। शेयर की पिछली क्लोजिंग 15240.95 रुपये की थी। अप्रैल 2025 में शेयर 11,072.20 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 17,371.60 रुपये है। शेयर का यह भाव इसी साल 5 जनवरी को था। इस लिहाज से अब शेयर मुनाफावसूली वाले मोड मे है।

तिमाही बिक्री का नया रिकॉर्ड

मारुति सुजुकी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में पिछले साल सितंबर में किये गए सुधारों के कारण उसने तिमाही बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया। कंपनी के यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री एक साल पहले की 4,66,993 इकाई से बढ़कर 5,64,669 इकाई पर पहुंच गई। कुल 97,676 इकाई की वृद्धि में 68,328 इकाई छोटी कारें हैं जिन पर जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। इसके साथ ही, तिमाही के दौरान कंपनी का निर्यात भी 1,03,100 इकाई पर रहा।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।