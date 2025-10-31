मारुति के प्रॉफिट में उछाल, बिक्री पर पड़ा जीएसटी कटौती का असर
संक्षेप: मारुति ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट आठ प्रतिशत बढ़कर 3,349 करोड़ रुपये हो गया। घरेलू थोक बिक्री 5.1 प्रतिशत घटकर 4,40,387 इकाई रह गई। इसकी वजह यह है कि ग्राहकों ने जीएसटी में कटौती लागू होने से पहले अपनी खरीदारी टाल दी थी।
Maruti Suzuki result: कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट आठ प्रतिशत बढ़कर 3,349 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी को पिछले वर्ष इसी तिमाही में मुनाफा 3,102.5 करोड़ रुपये रहा था। इस नतीजे के बीच मारुति सुजुकी के शेयर की बात करें तो इसकी कीमत में मामूली गिरावट आई और भाव 16191.90 रुपये के निचले स्तर पर आ गया।
कंपनी की आय
मारुति सुजुकी बताया कि उसकी परिचालन आय 42,344.2 करोड़ रुपये रही जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 37,449.2 करोड़ रुपये थी। कंपनी का कुल खर्च सालाना आधार पर 33,879.1 करोड़ रुपये से बढ़कर 39,018.4 करोड़ रुपये हो गया।
बिक्री पर जीएसटी कटौती का असर
मारुति ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की सितंबर तिमाही में उसकी घरेलू थोक बिक्री 5.1 प्रतिशत घटकर 4,40,387 इकाई रह गई। इसकी वजह यह है कि ग्राहकों ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती लागू होने से पहले अपनी खरीदारी टाल दी थी। हालांकि, तिमाही में कंपनी का निर्यात 42.2 प्रतिशत बढ़कर 1,10,487 इकाई हो गया जो अब तक किसी भी तिमाही का सर्वाधिक आंकड़ा है। कंपनी ने कहा कि दूसरी तिमाही में उसकी कुल बिक्री 1.7 प्रतिशत बढ़कर 5,50,874 इकाई हो गई। तिमाही के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के 35,589.1 करोड़ रुपये के मुकाबले 40,135.9 करोड़ रुपये की अपनी अब तक की सर्वाधिक शुद्ध बिक्री दर्ज की है।
छमाही के दौरान बिक्री कितनी?
वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में मारुति ने कुल 10,78,735 इकाइयों की बिक्री की है। इसमें 8,71,276 इकाइयों की घरेलू बिक्री और 2,07,459 इकाइयों का अब तक का सर्वाधिक छमाही निर्यात शामिल है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में बिक्री मात्रा के लिहाज से सालाना आधार पर 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसकी मुख्य वजह निर्यात में 39.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि रही।