GST कटौती की आहट से इस ऑटो स्टॉक पर टूट पड़े निवेशक, 8% से अधिक उछला शेयर, 36 एक्सपर्ट्स ने दी BUY रेटिंग

Maruti Suzuki India Ltd Share Price: आने वाले समय में कुछ गाड़ियों के सेगमेंट पर जीएसटी कटौती हो सकती है। इस चर्चा के बाद आज सोमवार को ऑटो कंपनियों के शेयरों में तगड़ी उछाल देखने को मिली है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 11:21 AM
Maruti Suzuki India Ltd Share Price: आने वाले समय में कुछ गाड़ियों के सेगमेंट पर जीएसटी कटौती हो सकती है। इस चर्चा के बाद आज सोमवार को ऑटो कंपनियों के शेयरों में तगड़ी उछाल देखने को मिली है। लेकिन इसमें भी एक कंपनी ने सभी को पछाड़ा है। हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी की। आज इस कंपनी का शेयर 8 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। मारुति सुजुकी के शेयरों में बीते 5 साल के दौरान किसी एक दिन में यह सबसे बड़ी उछाल है।

52 वीक हाई पर मारुति के शेयर

बीएसई में सोमवार को मारुति सुजुकी के शेयर 12920.45 रुपये के लेवल पर खुले थे। लेकिन ताबड़तोड़ खरीदारी के बाद यह ऑटो स्टॉक 8 प्रतिशत से अधिक की उछाल के साथ 13986.85 रुपये के 52 वीक हाई पर पहुंच गए। बता दें, मारुति सुजुकी का 52 वीक लो लेवल 10,725 रुपये है।

किस बात की चर्चा से निवेशक हुए गदगद

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार 1200 सीसी से कम के इंजन वाली गाड़ियों पर लगने वाले 28 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 18 प्रतिशत किया जा सकता है। वहीं, 4एम से 1200 सीसी पेट्रोल इंजन और 1500 सीसी के डीजल इंजन हाइब्रिड पैसेंजर व्हीकल्स पर भी जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत लगाया जा सकता है। मौजूदा समय में छोड़ी गाड़ियों पर 28 प्रतिशत का जीएसटी लगता है। साथ ही 1 प्रतिशत से 3 प्रतिशत छोटा सेस भी लगाया जाता है।

बता दें, भारत में ज्यादातर बिकने वाले पैसेंजर कार का इंजन 1200 सीसी के नीचे होता है। वहीं, मारुति के 1200 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन हाइब्रिड कैटगरी में आते हैं।

2008 हो सकता है रिपीट

ऑटो सेगमेंट पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा फैसला होता है तो 2008 रिपीट हो सकता है। तब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ था। ब्रोकरेज हाउस नोमुरा का मानना है कि मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा को इस फैसले का सबसे अधिक फायदा हो सकता है। उनका मानना है कि जीएसटी में कटौती से ऑटो मोबाइल सेगमेंट में 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

मारुति के शेयरों नजर रखने वाले 46 एक्सपर्ट्स में 36 ने इसे खरीदने की सलाह दी है। वहीं, 8 ने होल्ड करने और 2 ने बेचने की बात कही है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

