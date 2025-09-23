जीएसटी कटौती और नवरात्रि का जादू, मारुति-हुंडई के शेयर 4% चढ़े

Auto Stocks: मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और हुंडई मोटर इंडिया के शेयरों में आज 4% तक की बढ़त देखी गई। यह उछाल नवरात्रि के पहले दिन गाड़ियों की सेल और दुकानों पर ग्राहकों की रुचि में आई अभूतपूर्व वृद्धि के कारण आया, जो नई जीएसटी 2.0 दरों के लागू होने के साथ हुआ।

मारुति सुजुकी की रिकॉर्ड बिक्री सीएनबीसी टीवी 18 की खबर के मुताबिक मारुति सुजुकी ने नवरात्रि की शुरुआत पिछले 35 साल में सबसे मजबूत बताई है। कंपनी को रविवार को लगभग 80,000 ग्राहकों की इन्क्वायरी प्राप्त हुईं। कंपनी के मुताबिक लगभग 30,000 पैसेंजर वाहनों की डिलीवरी की गई।

बुकिंग्स में उछाल: 18 सितंबर से अतिरिक्त छूट की घोषणा के बाद से कंपनी को 75,000 नई बुकिंग्स मिली हैं, जो सामान्य से 50% अधिक है। छोटी कारों की मांग विशेष रूप से मजबूत रही है।

डीलरों की तैयारी: डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए डीलर देर रात तक काम कर रहे हैं और कुछ मॉडलों का स्टॉक खत्म होने की संभावना है .

हुंडई मोटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुंडई मोटर इंडिया ने भी नवरात्रि के पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी ने लगभग 11,000 डीलर बिलिंग दर्ज कीं, जो पिछले पांच साल में उसका सबसे अच्छा एक दिवसीय प्रदर्शन है। कंपनी का मानना है कि त्योहारी सीजन के दौरान यह मांग बनी रहेगी।

जीएसटी कटौती और कीमतों में कमी ने फूंकी जान इस उछाल का एक प्रमुख कारण जीएसटी परिषद द्वारा छोटी कारों और एसयूवी पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% करना है, जो 22 सितंबर से लागू हुआ।

ग्राहकों को मिला कटौती का फायदा: मारुति और हुंडई सहित सभी प्रमुख कार निर्माताओं ने जीएसटी में कमी का पूरा लाभ ग्राहकों को दिया है।

अतिरिक्त छूट: मारुति सुजुकी ने विशेष रूप से एंट्री-लेवल कारों पर अस्थायी अतिरिक्त छूट की घोषणा की, ताकि दोपहिया वाहन चालकों को कार खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। हुंडई ने भी अपने वाहनों की कीमतों में ₹2.4 लाख तक की कटौती की।

ब्रोकरेज का नजरिया ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने हुंडई मोटर इंडिया के शेयर पर 'खरीद' (Buy) की रेटिंग बरकरार रखी है और इसका लक्ष्य मूल्य ₹2,846 प्रति शेयर रखा है।