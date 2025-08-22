married ceo asad malik kisses employee at concert attempts to bribe her to keep quiet शादीशुदा सीईओ असद मलिक ने कॉन्सर्ट में कर्मचारी को किया Kiss, चुप रहने के लिए रिश्वत देने का प्रयास, Business Hindi News - Hindustan
जस्टिन टिंबरलेक के कॉन्सर्ट के दौरान एक विवादित घटना सामने आई है। 38 वर्षीया स्टेफनी स्टारलिंग ने अमेरिलॉज कंपनी के सीईओ असद मलिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है।

Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान टाइम्सFri, 22 Aug 2025 10:18 AM
जस्टिन टिंबरलेक के कॉन्सर्ट के दौरान एक विवादित घटना सामने आई है। 38 वर्षीया स्टेफनी स्टारलिंग ने अमेरिलॉज कंपनी के सीईओ असद मलिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। उनके अनुसार, फरवरी में आयोजित इस संगीत कार्यक्रम के दौरान मलिक ने उन्हें गलत तरीके से छुआ और चूमने की कोशिश की, साथ ही चुप रहने के लिए रिश्वत देने का प्रयास किया।

डरावने अनुभव की कहानी

स्टारलिंग के मुताबिक, मलिक ने कॉन्सर्ट के दौरान उनसे कहा, "तुम्हारा चुंबन जरूर अच्छा होगा, शायद आज रात मिले।" इस पर स्टारलिंग नर्वस होकर हंस दीं, लेकिन मलिक ने जारी रखा। बाद में उन्होंने कहा कि वह बस उनके होंठों को देख रहे थे और चुंबन के बारे में सोच रहे थे। डरी हुई स्टारलिंग ने अपने सुपरवाइजर से मदद मांगी, लेकिन मलिक ने उनके पास आकर हाथ उनकी जांघ और नितंबों पर रख दिया।

होटल में दबाव का दावा

कॉन्सर्ट के बाद, मलिक ने स्टारलिंग को एक होटल में अपनी गाड़ी में बातचीत के बहाने बैठाया और एक अंधेरी जगह ले जाकर किस की मांग की। स्टारलिंग के मना करने पर वे गुस्सा हो गए। उन्होंने जोर देकर होटल वापस लौटने की मांग की और बर्फ में पैदल चलने की धमकी दी।

एचआर ने नहीं सुनी, इस्तीफा देने के लिए दबाव

काम पर लौटने के बाद, स्टारलिंग ने एचआर को घटना की सूचना दी, लेकिन कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ ही दिनों में उनकी कंपनी की ईमेल एक्सेस रोक दी गई और उन्हें इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला गया। एक महीने के भीतर, एचआर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और चुप रहने के लिए पैसे की पेशकश की, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया।

