शादीशुदा सीईओ असद मलिक ने कॉन्सर्ट में कर्मचारी को किया Kiss, चुप रहने के लिए रिश्वत देने का प्रयास

जस्टिन टिंबरलेक के कॉन्सर्ट के दौरान एक विवादित घटना सामने आई है। 38 वर्षीया स्टेफनी स्टारलिंग ने अमेरिलॉज कंपनी के सीईओ असद मलिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। उनके अनुसार, फरवरी में आयोजित इस संगीत कार्यक्रम के दौरान मलिक ने उन्हें गलत तरीके से छुआ और चूमने की कोशिश की, साथ ही चुप रहने के लिए रिश्वत देने का प्रयास किया।

डरावने अनुभव की कहानी स्टारलिंग के मुताबिक, मलिक ने कॉन्सर्ट के दौरान उनसे कहा, "तुम्हारा चुंबन जरूर अच्छा होगा, शायद आज रात मिले।" इस पर स्टारलिंग नर्वस होकर हंस दीं, लेकिन मलिक ने जारी रखा। बाद में उन्होंने कहा कि वह बस उनके होंठों को देख रहे थे और चुंबन के बारे में सोच रहे थे। डरी हुई स्टारलिंग ने अपने सुपरवाइजर से मदद मांगी, लेकिन मलिक ने उनके पास आकर हाथ उनकी जांघ और नितंबों पर रख दिया।

होटल में दबाव का दावा कॉन्सर्ट के बाद, मलिक ने स्टारलिंग को एक होटल में अपनी गाड़ी में बातचीत के बहाने बैठाया और एक अंधेरी जगह ले जाकर किस की मांग की। स्टारलिंग के मना करने पर वे गुस्सा हो गए। उन्होंने जोर देकर होटल वापस लौटने की मांग की और बर्फ में पैदल चलने की धमकी दी।