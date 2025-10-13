डीमर्जर के रिकॉर्ड डेट से पहले टाटा मोटर्स के शेयर पर रहेगी आज बाजार की नजर

Tata Motors Demerger: टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर निवेशकों के लिए आज खास रहेंगे, क्योंकि आज कंपनी का स्टॉक अपने डीमर्जर से पहले अंतिम बार एक संयुक्त इकाई के रूप में ट्रेड करेगा। मंगलवार, 14 अक्टूबर को इस डीमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट तय की गई है।

टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर निवेशकों के लिए आज खास रहेंगे, क्योंकि आज कंपनी का स्टॉक अपने डीमर्जर से पहले अंतिम बार एक संयुक्त इकाई के रूप में ट्रेड करेगा। मंगलवार, 14 अक्टूबर को इस डिमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट तय की गई है। यानी, जिन निवेशकों के पास सोमवार के दिन बाजार बंद होने तक टाटा मोटर्स के शेयर उनके डिमैट खाते में मौजूद होंगे, केवल वही निवेशक इस डीमर्जर योजना के लाभ के पात्र होंगे।

एक शेयर पर एक शेयर का हक इस योजना के तहत योग्य निवेशकों को टाटा मोटर्स के कॉमर्शियल व्हीकल्स (CV) व्यवसाय से बने नए उपक्रम में एक शेयर के बदले एक शेयर मिलेगा। मौजूदा शेयरों का फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर रहेगा। कंपनी ने पहले ही घोषणा की थी कि यह विभाजन योजना 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो चुकी है।

शेयर मूल्य में समायोजन और नई कंपनियों के नाम रिकॉर्ड डेट वाले दिन, स्टॉक एक्सचेंज पर टाटा मोटर्स के मौजूदा लिस्टेड शेयर का दाम उस हिस्से को घटाकर तय किया जाएगा, जो अब कॉमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस के रूप में अलग किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को प्राइस डिस्कवरी मेकैनिज्म कहते हैं।

विभाजन के बाद, कॉमर्शियल व्हीकल्स कारोबार को “Tata Motors Ltd. Commercial Vehicles” नाम से जाना जाएगा, जबकि मौजूदा कंपनी का नाम बदलकर “Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. (TMPVL)” कर दिया जाएगा।

लिस्टिंग प्रक्रिया और ट्रेडिंग रोक जब तक नई कंपनी के शेयर निवेशकों को आवंटित और लिस्टेड नहीं हो जाते, तब तक इन शेयरों पर कोई ट्रेडिंग यानी खरीदी-बिक्री संभव नहीं होगी। टाटा मोटर्स के अनुसार, नई इकाई की लिस्टिंग और ट्रेडिंग अनुमति हासिल करने की प्रक्रिया में आमतौर पर 45 से 60 दिन का समय लगता है।

क्यों हो रहा डीमर्जर यह डीमर्जर योजना टाटा मोटर्स ने 2023 में ही प्रस्तावित की थी और अब इसे सभी नियामक स्वीकृतियां मिल चुकी हैं। इस बीच, कंपनी की लग्जरी यूनिट जैगुआर लैंड रोवर (JLR) इस समय एक बड़े साइबर हमले की मार झेल रही है। रिपोर्टों के मुताबिक, इससे कंपनी को 2 बिलियन पौंड्स से अधिक का नुकसान हो सकता है , जो उसके वित्तीय वर्ष 2025 के पूरे मुनाफे से भी ज्यादा है।