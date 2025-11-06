Hindustan Hindi News
market will keep an eye on these 10 stocks including Paytm Indigo Adani Ports today
पेटीएम, इंडिगो, अडानी पोर्ट्स समेत इन 10 शेयरों पर रहेगी आज बाजार की नजर

पेटीएम, इंडिगो, अडानी पोर्ट्स समेत इन 10 शेयरों पर रहेगी आज बाजार की नजर

संक्षेप: Stocks in Focus Today: आज कई कंपनियां अपने जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2) के नतीजे जारी करेंगी, इसलिए इनके शेयरों पर नजर रहेगी। इन कंपनियों में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC), ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज, ल्यूपिन और एमसीएक्स शामिल हैं।

Thu, 6 Nov 2025 08:18 AM
Stocks in Focus Today: आज कई कंपनियां अपने जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2) के नतीजे जारी करेंगी, इसलिए इनके शेयरों पर नजर रहेगी। इन कंपनियों में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC), ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज, ल्यूपिन और एमसीएक्स शामिल हैं। इनके अलावा 10 ऐसे स्टॉक्स हैं, जो अपने विभिन्न अपडेट्स की वजह से निवेशकों की निगाह में रहेंगे। आइए जानें कौन से हैं वो 10 शेयर...

आज इन कंपनियों पर रहेगा बाजार का फोकस

पेटीएम

फिनटेक कंपनी पेटीएम ने सितंबर तिमाही में अपने नेट प्रॉफिट में 98 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 21 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 928 करोड़ रुपये था।

एनएसई

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की दूसरी तिमाही में कुल आमदनी 4,160 करोड़ रुपये रही और नेट प्रॉफिट में तिमाही के हिसाब से 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

इंडियन होटल्स

होटल कंपनी इंडियन होटल्स के नेट प्रॉफिट में 48.6 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो 285 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

ग्रासिम इंडस्ट्रीज

ग्रासिम इंडस्ट्रीज के नेट प्रॉफिट में 76 प्रतिशत की उछाल आई है और यह 553.48 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

इंडिगो

एविएशन कंपनी इंडिगो ने सितंबर तिमाही में 2,582 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है।

हिंडाल्को

हिंडाल्को की कंपनी नोवेलिस ने कहा है कि सितंबर में न्यूयॉर्क प्लांट में आग लगने की घटना के कारण इस वित्तीय वर्ष में उसके फ्री कैश फ्लो पर लगभग 55-65 करोड़ डॉलर का असर पड़ने की आशंका है।

अडानी पोर्ट्स और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस

रेटिंग एजेंसी फिच ने दो अडानी ग्रुप कंपनियों अडानी पोर्ट्स और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के आउटलुक को 'नकारात्मक' से बदलकर 'स्थिर' कर दिया है।

टीसीएस

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने स्विस कंपनी एबीबी के साथ अपनी 18 साल की साझेदारी को नवीनीकृत करने की घोषणा की है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ब्लॉक डील के जरिए बैंक में अपनी 3.45 प्रतिशत की पूरी हिस्सेदारी बेच सकता है, जिसका मूल्य लगभग 78 मिलियन डॉलर (682 करोड़ रुपये) आंका जा रहा है।

बजाज ब्रोकिंग रिसर्च के एक नोट के अनुसार, साप्ताहिक एक्सपायरी सत्र में मुनाफावसूली और कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण बिकवाली का दबाव रहा। हालांकि, भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है, जिसे रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और स्थिर जीएसटी कलेक्शन से समर्थन मिल रहा है। कंज्यूमर ड्युरेबल्स और टेलीकॉम को छोड़कर सभी सेक्टरों में गिरावट दर्ज की गई, खासकर आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, मेटल, पावर, रियल्टी और पीएसयू बैंक के शेयरों में।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
