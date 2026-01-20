Hindustan Hindi News
अडानी पावर, यूपीएल, HPCL समेत 10 शेयरों पर रहेगी आज बाजार की नजर

संक्षेप:

Stock Watch: आज के बाजार में अडानी पावर, यूपीएल और एचपीसीएल जैसे प्रमुख शेयरों पर नजर रहेगी, जिनमें तिमाही नतीजे और नई डील्स चर्चा का विषय हैं। जानें किन कंपनियों ने अच्छे प्रदर्शन का दावा किया और कौन सी कंपनियाँ नई योजनाओं में जुटी हैं।

Jan 20, 2026 09:08 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Stock Watch: आईटीसी होटल्स, इंडिया मार्ट इंटरमेश, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, रैलिस इंडिया और एसआरएफ के शेयर आज चर्चा में रहेंगे, क्योंकि ये कंपनियां आज तीसरी तिमाही के अपने नतीजे जारी करेंगी। इनके अलावा अडानी पावर, यूपीएल, एचपीसीएल समेत 10 ऐसे स्टॉक्स हें, जो विभिन्न खबरों की वजह से आज फोकस में होंगे।

अडानी पावर को बड़ी जीत

अडानी पावर को दिल्ली की एनसीएलएट से बड़ी जीत मिली है। ट्रिब्यूनल ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड के लिए उनके 4,000 करोड़ रुपये के रिजॉल्यूशन प्लान को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया है। इससे एनसीएलटी मुंबई बेंच द्वारा दी गई मंजूरी मजबूत हुई है।

एलटीआईमाइंडट्री के नतीजे मिले-जुले

कंपनी ने तीसरी तिमाही में मिले-जुले नतीजे पेश किए हैं। नया श्रम संहिता लागू होने के एक-बार के असर की वजह से, नेट प्रॉफिट 959.6 करोड़ रुपये रहा, जो तिमाही दर तिमाही 30.5% की गिरावट है और 1,417 करोड़ रुपये के अनुमान से काफी कम है।

टाटा कैपिटल का मजबूत प्रदर्शन

कंपनी ने तीसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट में 19.7% की तिमाही दर तिमाही बढ़त के साथ 790 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया है। वहीं, शुद्ध ब्याज आय 44% बढ़कर 2,541 करोड़ रुपये हो गई।

यूपीएल की सहायक कंपनी का आईपीओ

कंपनी की सहायक कंपनी, अडवांटा एंटरप्राइजेज ने प्रस्तावित आईपीओ के लिए सेबी में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जमा किया है। यह पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें मौजूदा शेयरधारक कुल 3.61 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेंगे। इसमें यूपीएल द्वारा 2.81 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे।

एचपीसीएल ने की एलएनजी डील

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने अबू धबी गैस लिक्विफैक्शन कंपनी, यूएई के साथ तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए 10 साल का बिक्री-खरीद समझौता किया है। यह कंपनी एडनॉक गैस की सहायक कंपनी है।

दीपक नाइट्रेट की सुविधा शुरू

कंपनी की सहायक कंपनी, दीपक केम टेक ने गुजरात के दाहेज में अपनी नाइट्रेशन सुविधा और दूसरी हाइड्रोजनेशन यूनिट को चालू कर दिया है।

सीईएटी का मजबूत प्रदर्शन

कंपनी ने तीसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। नेट प्रॉफिट में साल दर साल 60.3% की बढ़त के साथ 155.7 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। राजस्व 26% बढ़कर 4,157 करोड़ रुपये हो गया, जबकि ईबीआईटीडीए में 65.2% की उछाल आई और मार्जिन बढ़कर 13.5% हो गए।

हैवेल्स इंडिया के नतीजे मिले-जुले

कंपनी ने तीसरी तिमाही में मिले-जुले नतीजे पेश किए हैं। नेट प्रॉफिट 301 करोड़ रुपये रहा, जो अनुमानों से कम है, भले ही इसमें साल दर साल 6.4% की बढ़त दर्ज हुई है। राजस्व साल दर साल 14.2% बढ़कर 5,573 करोड़ रुपये हो गया, जो बाजार के अनुमान से थोड़ा बेहतर है।

एसीएमई सोलर की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू

रिन्यूबल एनर्जी फर्म एसीएमई सोलर ने घोषणा की है कि उसने गुजरात के सुरेंद्रनगर में अपनी 100 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना के तहत 68 मेगावाट की उत्पादन क्षमता चालू कर दी है।

