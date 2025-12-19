Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़market will be keeping a close eye on these stocks today including ola electric airtel and vodafone idea
ओला इलेक्ट्रिक, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया समेत इन शेयरों पर आज रहेगी बाजार की नजर

ओला इलेक्ट्रिक, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया समेत इन शेयरों पर आज रहेगी बाजार की नजर

संक्षेप:

गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद, कई लिस्टेड कंपनियों में कुछ कॉर्पोरेट कार्रवाइयां हुईं, जिन पर शेयर निवेशकों का ध्यान आज जाने की उम्मीद है। उन कॉर्पोरेट कार्रवाइयों के आधार पर, यहां कुछ ऐसे शेयरों की खबर दी गई है, जो निवेशकों की नजर में बने रहने की संभावना है।

Dec 19, 2025 07:02 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद, कई लिस्टेड कंपनियों में कुछ कॉर्पोरेट कार्रवाइयां हुईं, जिन पर शेयर निवेशकों का ध्यान आज जाने की उम्मीद है। उन कॉर्पोरेट कार्रवाइयों के आधार पर, यहां कुछ ऐसे शेयरों की खबर दी गई है, जो निवेशकों की नजर में बने रहने की संभावना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ओला इलेक्ट्रिक

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रमोटर भाविश अग्रवाल ने गुरुवार को एक बल्क डील के जरिए अतिरिक्त 2.83 करोड़ शेयर बेचे, जिससे उनकी हिस्सेदारी की बिक्री लगातार तीसरे सत्र तक पहुंच गई। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, शेयर 31.60 रुपये प्रति शेयर की दर से बेचे गए, जिसका लेनदेन मूल्य 90.27 करोड़ रुपये था।

स्विगी, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज और बजाज होल्डिंग्स

स्विगी, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज और बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के शेयर शुक्रवार के सत्र में चर्चा में रहेंगे, क्योंकि एनएसई ने घोषणा की है कि इन शेयरों को 31 दिसंबर से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) सेगमेंट में शामिल किया जाएगा।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने गुरुवार को घोषणा की कि उसके बोर्ड ने महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोलफील्ड्स में कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए कोल इंडिया के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाने की मंजूरी दे दी है, जो आवश्यक नियामक मंजूरी पर निर्भर है।

एचसीएल टेक

आईटी सेवा फर्म एचसीएल टेक ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज (एचपीई) के टेलीकॉम समाधान व्यवसाय को हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारती एयरटेल

दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के बोर्ड ने गुरुवार को 39.23 करोड़ बकाया आंशिक रूप से चुकाए गए इक्विटी शेयरों पर 397.50 रुपये प्रीमियम सहित 401.25 रुपये प्रति शेयर की पहली और अंतिम कॉल मंजूर की है।

श्रीराम फाइनेंस

श्रीराम फाइनेंस ने कहा कि उसके बोर्ड की बैठक शुक्रवार को होगी, जिसमें संभावित हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा।

वोडाफोन आइडिया

वोडाफोन आइडिया ने गुरुवार को कहा कि उसकी सहायक कंपनी, वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (वीआईटीआईएल) ने 3,300 करोड़ रुपये की राशि अनलिस्टेड, अनरेटेड, सिक्योर्ड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) जारी करके जुटाए हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज

रिलायंस इंडस्ट्रीज के एफएमसीजी विभाग रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने उधयम एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जिससे तमिलनाडु स्थित लेगेसी न्यूट्रिशन ब्रांड 'उधयम' उसके पोर्टफोलियो में शामिल हो गया है।

आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल

आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल ने गुरुवार को कहा कि मुंबई के उपायुक्त, राज्य कर ने ऑडिट कार्यवाही पूरी करने के बाद कंपनी पर कर की मांग लगाने का आदेश पारित किया है।

ल्यूपिन

फार्मास्यूटिकल कंपनी ल्यूपिन ने घोषणा की कि उसकी फिलीपींस और ब्राजील की सहायक कंपनियों ने इटली स्थित नियोफार्मेड जेंटिली के साथ एक अनन्य लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उन्हें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ब्रांड 'प्लासिल' को अपने-अपने देशों में बाजार में लाने और प्रचार करने के अधिकार मिल गए हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Business News Share Market
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।