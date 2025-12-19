ओला इलेक्ट्रिक, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया समेत इन शेयरों पर आज रहेगी बाजार की नजर

संक्षेप: गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद, कई लिस्टेड कंपनियों में कुछ कॉर्पोरेट कार्रवाइयां हुईं, जिन पर शेयर निवेशकों का ध्यान आज जाने की उम्मीद है। उन कॉर्पोरेट कार्रवाइयों के आधार पर, यहां कुछ ऐसे शेयरों की खबर दी गई है, जो निवेशकों की नजर में बने रहने की संभावना है।

ओला इलेक्ट्रिक ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रमोटर भाविश अग्रवाल ने गुरुवार को एक बल्क डील के जरिए अतिरिक्त 2.83 करोड़ शेयर बेचे, जिससे उनकी हिस्सेदारी की बिक्री लगातार तीसरे सत्र तक पहुंच गई। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, शेयर 31.60 रुपये प्रति शेयर की दर से बेचे गए, जिसका लेनदेन मूल्य 90.27 करोड़ रुपये था।

स्विगी, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज और बजाज होल्डिंग्स स्विगी, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज और बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के शेयर शुक्रवार के सत्र में चर्चा में रहेंगे, क्योंकि एनएसई ने घोषणा की है कि इन शेयरों को 31 दिसंबर से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) सेगमेंट में शामिल किया जाएगा।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने गुरुवार को घोषणा की कि उसके बोर्ड ने महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोलफील्ड्स में कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए कोल इंडिया के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाने की मंजूरी दे दी है, जो आवश्यक नियामक मंजूरी पर निर्भर है।

एचसीएल टेक आईटी सेवा फर्म एचसीएल टेक ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज (एचपीई) के टेलीकॉम समाधान व्यवसाय को हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारती एयरटेल दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के बोर्ड ने गुरुवार को 39.23 करोड़ बकाया आंशिक रूप से चुकाए गए इक्विटी शेयरों पर 397.50 रुपये प्रीमियम सहित 401.25 रुपये प्रति शेयर की पहली और अंतिम कॉल मंजूर की है।

श्रीराम फाइनेंस श्रीराम फाइनेंस ने कहा कि उसके बोर्ड की बैठक शुक्रवार को होगी, जिसमें संभावित हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा।

वोडाफोन आइडिया वोडाफोन आइडिया ने गुरुवार को कहा कि उसकी सहायक कंपनी, वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (वीआईटीआईएल) ने 3,300 करोड़ रुपये की राशि अनलिस्टेड, अनरेटेड, सिक्योर्ड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) जारी करके जुटाए हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज के एफएमसीजी विभाग रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने उधयम एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जिससे तमिलनाडु स्थित लेगेसी न्यूट्रिशन ब्रांड 'उधयम' उसके पोर्टफोलियो में शामिल हो गया है।

आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल ने गुरुवार को कहा कि मुंबई के उपायुक्त, राज्य कर ने ऑडिट कार्यवाही पूरी करने के बाद कंपनी पर कर की मांग लगाने का आदेश पारित किया है।