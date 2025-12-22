टाटा स्टील, इन्फोसिस, इंडियन होटल्स समेत इन 10 शेयरों पर आज होगी बाजार की नजर

संक्षेप: Stocks In Focus: आज भारतीय शेयर मार्केट में उछाल की उम्मीद है। ऐसे में यहां निवेशकों के लिए आज के दिलचस्प शेयरों की जानकारी दी जा रही है, जिनमें आज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इनमें टाटा स्टील, इन्फोसिस, टाटा केमिकल्स समेत 10 स्टॉक्स हैं।

आज भारतीय शेयर मार्केट में उछाल की उम्मीद है। इस बीच शुक्रवार से आज सोमवार तक कुछ कंपनियों में कई बड़े अपडेट्स देखने को मिला है। ऐसे में यहां निवेशकों के लिए आज के दिलचस्प शेयरों की जानकारी दी जा रही है, जिनमें आज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इनमें टाटा स्टील, इन्फोसिस, टाटा केमिकल्स समेत 10 स्टॉक्स हैं।

टाटा स्टील कंपनी ने अपनी विदेशी सहायक कंपनी टी स्टील होल्डिंग्स में 1,354.94 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस सौदे के बाद भी यह सहायक कंपनी पूरी तरह से टाटा स्टील के ही स्वामित्व में रहेगी।

इंफोसिस इंफोसिस के शेयरों में शुक्रवार को ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। इस दौरान कारोबार में दो बार रोक भी लगाई गई।

पिरामल फाइनेंस पिरामल फाइनेंस ने श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। इस सौदे से बीमा कंपनी का कुल मूल्य लगभग 4,000 करोड़ रुपये आंका गया है।

इंडियन होटल्स कंपनी के बोर्ड ने ताज जीवी के होटल्स एंड रिसॉर्ट्स में अपनी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

राइट्स इस सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी ने बोत्सवाना सरकार के साथ एक समझौता किया है, जिसमें वह वहां के रेलवे ढांचे को आधुनिक बनाने में मदद करेगी।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी कंपनी ने सेबी के नए नियमों के तहत एक विशेष निवेश फंड शुरू करने के लिए आवेदन किया है।

कोटक महिंद्रा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक पर कुछ नियमों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है।

वेदांता फिच रेटिंग्स ने वेदांता रिसोर्सेज की रेटिंग को सकारात्मक कर दिया है, क्योंकि कंपनी का कर्ज कम हुआ है और उसकी कमाई बेहतर हुई है।

टाटा केमिकल्स कंपनी की सहायक इकाई ने सिंगापुर की एक कंपनी में पूरी हिस्सेदारी खरीदने का सौदा किया है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाती है।