फोटो
वीडियो
शहर चुनें
ई- पेपर
साइन इन
होम
राज्य
देश
सावन 2026
क्रिकेट
लाइव स्कोर
मनोरंजन
बिजनेस
करियर
विदेश
धर्म
पंडित जी से चैट
लाइफस्टाइल
ऑटो
काम की बात
राशिफल
Shiv Chalisa
Shiv Aarti
Shiv Stuti
एक्सप्लेनर्स
ट्रेंडिंग खबरें
वीडियो
आपके लिए खास
वायरल
ओपिनियन
फोटो
क्राइम
Zensar Technologies Share Price NSE BSE
बिज़नेस
और पढ़ें
100 रुपये की SIP से भी बन सकते हैं करोड़पति, जानें कितना साल में पूरा होगा सपना?
शेयर बाजार में इस हफ्ते भी जारी रहेगी तेजी या मार्केट में फिर से दिखेगी बिकवाली?
Aug 02, 2026 02:19 pm IST
करियर ब्रेक लेने वालों के लिए बड़ी खबर! आपका PF अकाउंट बंद होगा या चलता रहेगा?
Aug 02, 2026 01:26 pm IST
₹20 से कम के इन 10 शेयरों ने किया कमाल! सिर्फ 6 महीने में दिया 198% तक रिटर्न
Aug 02, 2026 12:24 pm IST
10 कंपनियां कल शेयर बाजार में ट्रेड करेंगी एक्स-डिविडेंड, देखें पूरी लिस्ट
Aug 02, 2026 11:54 am IST
2 दिन में 12 गुना सब्सक्रिप्शन, IPO का GMP पहुंचा 110 रुपये
Aug 02, 2026 10:49 am IST
टॉप स्टॉक्स
टाटा मोटर्स
टाइटन
आईटीसी
बजाज फाइनेंस
हीरो मोटोकॉर्प
RVNL
सुजलॉन एनर्जी
रिलायंस पावर
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर
ज़ोमैटो
पटेल इंजीनियरिंग
अदानी एंटरप्राइजेज
अदानी पावर
रिलायंस इंडस्ट्रीज
इन्फोसिस
एचडीएफसी बैंक
एसबीआई
कोटक बैंक
मारुति सुजुकी
वोडाफोन आइडिया
टीसीएस
भारती एयरटेल
आईसीआईसीआई बैंक
इंफोसिस
Hindi News
Business
Market
Zensar Technologies Share Price