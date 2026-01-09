बाजार में भूचाल के बीच रॉकेट की तरह भागा यह पेनी शेयर, 60 रुपये के स्तर पर है भाव

Hindustan Hindi News
Ujjivan Small Finance Bank share: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन गुरुवार को इस शेयर में करीब 3 पर्सेंट की तेजी आई और भाव 60 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इससे एक दिन पहले गुरुवार को भी शेयर ने 52 हफ्ते के नए हाई को टच किया था।

Jan 09, 2026 01:33 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Ujjivan Small Finance Bank share: बीते कुछ दिनों से ग्लोबल टेंशन के कारण शेयर बाजार बिकवाली मोड में है। हालांकि, इस माहौल के बीच कुछ पेनी शेयर की डिमांड है। ऐसा ही एक पेनी शेयर- उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन गुरुवार को इस शेयर में करीब 3 पर्सेंट की तेजी आई और भाव 60 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इससे एक दिन पहले गुरुवार को भी शेयर ने 52 हफ्ते के नए हाई को टच किया था। पिछले साल जनवरी महीने में शेयर 30.85 रुपये के निचले स्तर पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो भी है।

बैंक का डिपॉजिट

बीते दिनों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बताया कि उसका कुल डिपॉजिट 31 दिसंबर, 2025 तक ₹42,219 करोड़ रहा जबकि एक साल पहले यह ₹34,494 करोड़ था। यह सालाना आधार पर 22.2% की बढ़ोतरी दिखाता है। पिछली तिमाही के मुकाबले, डिपॉजिट 30 सितंबर, 2025 तक ₹39,211 करोड़ से 7.5% बढ़ा। CASA डिपॉजिट सालाना आधार पर 33.1% बढ़कर ₹11,533 करोड़ हो गए, जबकि CASA रेश्यो एक साल पहले के 25.1% से बढ़कर 27.3% हो गया। 31 दिसंबर, 2025 तक क्रेडिट-डिपॉजिट रेश्यो 87.8% था।

कुल लोन बुक सालाना आधार पर 21.6% बढ़कर ₹37,055 करोड़ हो गई जबकि 31 दिसंबर 2024 तक यह ₹30,466 करोड़ थी। तिमाही आधार पर लोन बुक 7.1% बढ़कर ₹34,588 करोड़ हो गई। माइक्रो मॉर्गेज सहित हाउसिंग लोन सालाना आधार पर 49.6% बढ़कर ₹9,560 करोड़ हो गए, जबकि MSME लोन 69% बढ़कर ₹2,863 करोड़ हो गए।

बैंक के तिमाही नतीजे

चालू वित्त वर्ष (2025-26) की दूसरी तिमाही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को 122 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है जो तिमाही-दर-तिमाही 18.2 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव नौटियाल ने कहा था- हमने इस तिमाही में संतुलित वृद्धि हासिल की है, जिससे अधिशेष नकदी का प्रभावी उपयोग हुआ और हमारा ऋण-जमा अनुपात 88.2 प्रतिशत पर पहुंचा। कुल जमा 39,211 करोड़ रुपये रहा जो सालाना 15.1 प्रतिशत अधिक है।

