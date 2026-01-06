Hindustan Hindi News
बाजार में भूचाल के बीच रॉकेट बना यह शेयर, ₹42 के पार पहुंचा भाव, आपका है दांव?

संक्षेप:

सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार पेनी शेयर- साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड को खरीदने की लूट मच गई । यह शेयर करीब 7 पर्सेंट का उछाल आया और कीमत 42.50 रुपये तक पहुंच गया। यह बैंक के शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है।

Jan 06, 2026 06:45 pm IST
South Indian Bank share: शेयर बाजार में भारी बिकवाली के बीच मंगलवार को कुछ पेनी शेयरों को खरीदने की लूट सी मच गई। ऐसा ही एक पेनी शेयर साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन इस पेनी शेयर में करीब 7 पर्सेंट का उछाल आया और कीमत 42.50 रुपये तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। शेयर की क्लोजिंग 6.15% उछाल के साथ 42.12 रुपये पर हुई। अप्रैल 2025 में यह शेयर 22.12 रुपये के निचले स्तर पर रहा। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

15 जनवरी को होगी बैठक

हाल ही में साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई है। यह मीटिंग 15 जनवरी 2026 को होने वाली है, जिसमें 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हुई तिमाही और नौ महीनों के लिए बैंक के अनऑडिटेड स्टैंडअलोन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नतीजों पर विचार किया जाएगा।

ग्रॉस एडवांसेज में 11% से ज्यादा उछाल

केरल के इस बैंक ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक उसके ग्रॉस एडवांसेज पिछले साल के मुकाबले 11.27% बढ़कर ₹96,765 करोड़ हो गए जबकि एक साल पहले यह ₹86,966 करोड़ थे। बैंक ने बताया कि मार्च 2025 तिमाही में किए गए ₹900 करोड़ के टेक्निकल राइट-ऑफ को एडजस्ट करने के बाद सालाना लोन ग्रोथ 12.43% होती। कुल डिपॉजिट सालाना आधार पर 12.17% बढ़कर ₹1.18 लाख करोड़ हो गए, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹1.05 लाख करोड़ थे जिससे कोर लायबिलिटीज में लगातार बढ़ोतरी दिखती है। बैंक ने साफ किया कि ये नंबर प्रोविजनल हैं और वैधानिक ऑडिटर द्वारा सीमित रिव्यू के अधीन हैं। बैंक के लेटेस्ट अपडेट से बैलेंस शीट की गति में सुधार का पता चलता है, जिसमें डिपॉजिट ग्रोथ एडवांस से ज्यादा रही और CASA में बढ़ोतरी से फंडिंग लागत को स्थिरता मिली।

बाजार का क्या रहा हाल?

बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 376.28 अंक यानी 0.44 प्रतिशत टूटकर 85,063.34 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 539.52 अंक तक लुढ़ककर 84,900.10 अंक पर आ गया था। वहीं, एनएसई का मानक सूचकांक निफ्टी 71.60 अंक यानी 0.27 प्रतिशत गिरकर 26,178.70 अंक पर बंद हुआ।

