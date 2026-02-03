ट्रंप के एक ऐलान से मार्केट में चारों तरफ हरियाली, सोना-चांदी, शेयर सब उछलने लगे

संक्षेप: Trump Tariff US Deal: अमेरिका-भारत व्यापार समझौते की घोषणा से भारतीय शेयर बाजार में भारी उछाल आया है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में तेजी देखने को मिली, जबकि सोना और चांदी के भाव भी बढ़ गए। जानिए इस समझौते का बाजार पर क्या असर पड़ा।

अरसे बाद शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स पर सभी स्टॉक्स में हरियाली दिख रही है। पिछले तीन दिन से लगातार गिर रहे सोने-चांदी के भाव एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुके हैं। सेंसेक्स पिछले बंद के मुकाबले 4205 अंक उछलकर 85871 के डे हाई को टच कर गया। एमसीएक्स पर सोना दोपहर 12 बजेके करीब 5.15% उछलकर 151400 और चांदी 9 पर्सेंट की छलांग लगाकर 257525 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। कॉपर भी 6 पर्सेंट उछला और जिंक में भी तेजी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शेयर मार्केट का हाल शेयर मार्केट आज बमबम बोल रहा है। सेंसेक्स दोपहर एक बजे के करीब 2285 अंक या 2.80 पर्सेंट उछलकर 83,951 पर ट्रेड कर रहा था। सोमवार को यह 81666 पर क्लोज हुआ था और आज 85323 पर खुलकर डे हाई 85871 तक पहुंचा। एक बजे तक दिन का इसका निचला स्तर भी 83501 था। सेंसेक्स के सभी स्टॉक्स हरे निशान पर थे।

दूसरी ओर निफ्टी 26308 पर खुलने के बाद डे हाई 26341 पर पहुंच गया। दोपहर एक बजे तक यह 2.80 पर्सेंट ऊपर 701 अंकों की उछाला के साथ 25790 पर ट्रेड कर रहा था। एनएसई पर 3202 स्टॉक्स ट्रेड कर रहे थे। इनमें 2694 हरे और केवल 420 लाल थे। 171 स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा था। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2.61 प्रतिशत की उछाल थी। मिड कैप इंडेक्स 3 पर्सेंट ऊपर उड़ रहा था तो स्मॉल कैप इंडेक्स 2.79 पर्सेंट ऊपर था।

सभी सेक्टाेरल इंडेक्स में उड़ान सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में 2.59% की उछाल थी। फाइनेंशियल सर्विसेज 3.50 प्रतिशत ऊपर था। निफ्टी ऑटो करीब 3 पर्सेंट तो आईटी 1.82 पर्सेंट ऊपर था। मीडिया इंडेक्स 2.10, मेटल 3.38, फार्मा 3.21, पीएसयू बैंक 2.32 पर्सेंट ऊपर ट्रेड कर रहा था। रियल्टी इंडेक्स में 4.49 प्रतिशत की तेजी थी। प्राइवेट बैंक 2.85 और हेल्थ केयर 3.30 पर्सेंट ऊपर ट्रेड कर रहा था। इनके अलवा सभी सेक्टारेल इंडेक्स तेजी के ट्रैक पर थे।

क्यों आई उछाल आज बाजार में आई तेजी का सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते की घोषणा है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले प्रतिशोधी टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है।

इसके अलावा, रूसी तेल खरीद को लेकर लगाए गए अतिरिक्त 25% के दंडात्मक शुल्क को भी हटा लिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत के बाद 'तुरंत प्रभाव से' लागू हो गया है।