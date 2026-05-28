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₹50 से कम के इस शेयर पर शुक्रवार को होगी मार्केट की नजर, 5 साल में 700% दे चुका है रिटर्न

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Multibagger Stock: टाइगर लॉजिस्टिक्स का मार्च 2026 तिमाही में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 65.53 प्रतिशत गिरकर 2.22 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि, परिचालन से आय यानी रेवेन्यू में 41.96 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी हुई।

₹50 से कम के इस शेयर पर शुक्रवार को होगी मार्केट की नजर, 5 साल में 700% दे चुका है रिटर्न

मल्टीबैगर स्मॉल-कैप स्टॉक टाइगर लॉजिस्टिक्स के शेयर पर शुक्रवार, 28 मई को निवेशकों की नजर रहेगी। क्योंकि, कंपनी ने बुधवार को 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी किए। शेयर पिछले सेशन में एनएसई पर 0.61 प्रतिशत की गिरावट के साथ 35.91 रुपये पर बंद हुआ।

टाइगर लॉजिस्टिक्स का मार्च 2026 तिमाही में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 65.53 प्रतिशत गिरकर 2.22 करोड़ रुपये रह गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 6.44 करोड़ रुपये था। मुनाफे में गिरावट का मुख्य कारण बढ़ते खर्च रहे। हालांकि, परिचालन से आय यानी रेवेन्यू में 41.96 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी हुई और यह 162.54 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 114.50 करोड़ रुपये थी।

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पूरे साल का हाल: सालाना बिक्री बढ़ी, मुनाफा घटा

मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में कंपनी की कुल बिक्री 6.81 प्रतिशत बढ़कर 572.82 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष में 536.31 करोड़ रुपये थी। वहीं, सालाना नेट प्रॉफिट 20.33 प्रतिशत घटकर 21.52 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल में 27.01 करोड़ रुपये था।

सरकारी कंपनी से मिला नया ठेका

कंपनी ने 18 मई को एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सरकारी उपक्रम बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (BNPMIL) ने उस पर फिर से भरोसा जताया है। BNPMIL ने टाइगर लॉजिस्टिक्स को लगभग 2 करोड़ रुपये का एक साल का इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स कांट्रैक्ट दिया है।

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इसके तहत कंपनी हवाई और समुद्री मार्ग से माल भाड़ा, कस्टम क्लीयरेंस और मैसूर स्थित प्लांट तक इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन का काम संभालेगी। यह इंपोर्ट जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, थाईलैंड समेत कई देशों से होगा। कंपनी के CMD हरप्रीत सिंह मल्होत्रा ने कहा कि इस कांट्रैक्ट के निन्यूवल से उनकी परिचालन क्षमताओं पर भरोसा साफ झलकता है।

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तेजी-मंदी के बीच कैसा रहा शेयर ट्रेंड?

टाइगर लॉजिस्टिक्स के शेयर में कमजोर बाजार भावनाओं के बीच उतार-चढ़ाव बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते में शेयर में महज 0.36 प्रतिशत और एक महीने में 0.67 प्रतिशत की बढ़त आई है। पिछले छह महीनों में यह 8.26 प्रतिशत और एक साल में 38.30 प्रतिशत टूट चुका है। दो सालों में शेयर 16 प्रतिशत से अधिक और तीन सालों में 5 प्रतिशत गिरा है। हालांकि, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह शेयर चमत्कारिक रहा है, क्योंकि पिछले पांच सालों में इसने 700 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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